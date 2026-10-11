Frost und Schnee im Oktober? Was die alten Regeln wirklich bedeuten

Frost, Schnee und Kälteeinbruch – so lautet die alte Prophezeiung. Was das Wetter in Österreich tatsächlich plant, überrascht.

Seit Jahrhunderten geben Bauernregeln den Takt des Wetters vor – besonders im Herbst, wenn die Natur ihren Charakter wechselt. Die Gedenktage von Sankt Gallus am 16. Oktober und Sankt Hedwig von Andechs am 17. Oktober gelten in dieser Tradition als markante Wendepunkte: Ihnen wird nachgesagt, erste winterliche Vorboten wie Frost oder Schnee anzukündigen.

Als Teil des kollektiven kulturellen Gedächtnisses haben diese Regeln bis heute Bestand – nicht zuletzt in der BKS-Diaspora (bosnisch-kroatisch-serbischsprachige Gemeinschaft), wo sie als Brücke zu vertrauten Heimattraditionen wirken.

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Aktueller Wetter-Trend

Was die aktuelle Wetterentwicklung in Österreich betrifft, zeichnet sich für die beiden Gedenktage ein deutlich milderes Bild ab, als die Überlieferung vermuten lässt. Für Wien werden am 16. und 17. Oktober Temperaturen zwischen 15 und 17 Grad erwartet.

Ein spürbarer Temperaturrückgang auf rund 13 Grad ist laut dem 14-Tage-Trend von Wetter-Online erst gegen Ende des Monats, konkret am 24. und 25. Oktober, zu erwarten.