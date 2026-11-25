Falscher Pass, falsche Herkunft. Bei einer Kontrolle in Kroatien fliegt ein Mann auf, nach dem Frankreich europaweit sucht.

Ein Untersuchungsrichter des Landesgerichts in Split hat über einen 38-Jährigen die Untersuchungshaft verhängt. Die französischen Behörden fahnden nach dem Mann, weil er seine 13-jährige Stieftochter vergewaltigt haben soll. Beim Beschuldigten handelt es sich um Ali S., einen Staatsbürger Malis. Frankreich hat gegen ihn einen Europäischen Haftbefehl ausgestellt.

Festnahme in Metković

Festgenommen wurde er vor Kurzem in Metković. Bei der Kontrolle wies er gefälschte Dokumente vor und gab an, afghanischer Staatsbürger zu sein. Die Polizei zweifelte an der Echtheit des Fotos auf den in Italien ausgestellten Papieren. Der Verdächtige wurde daraufhin im Transitzentrum für Fremde in Trilj untergebracht. Dort stellten die Behörden nachträglich seine wahre Identität fest.

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Auslieferung abgelehnt

Nach der Einvernahme bei der Landesstaatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Eine Auslieferung an die französischen Behörden lehnt er ab. Unabhängig vom aktuellen Vorwurf wurde er laut Dalmatinski portal in Italien bereits früher wegen einer Drogenstraftat verurteilt.