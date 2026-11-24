Ein serbischer Pass, ein fremder Nachname und ein prominenter Vater. Eine Stiftung beschreibt, wie ein Kadirov-Sohn Grenzen passiert haben soll.

Laut der Antikorruptionsstiftung FBK soll Ali Kadirov, ein Sohn des tschetschenischen Oberhaupts Ramzan Kadirov, mit gefälschten russischen Dokumenten einen serbischen Pass unter falschem Namen erhalten haben. Die Vorwürfe machte die Stiftung im Juli 2025 öffentlich, wie die Zeitung The Moscow Times berichtete. Der damals 18-Jährige sei durch eine Sonderentscheidung des serbischen Premierministers Djuro Macut eingebürgert worden, so die FBK. Begründet worden sei dies damit, dass er eine Person von besonderem Interesse für Serbien sei.

Falscher Name

Ausgestellt wurde der Pass demnach auf den Namen Ali Ramzanovic Musajev, geboren am 14. Dezember 2006 im tschetschenischen Dorf Centaroj. Geburtsdatum und Geburtsort decken sich mit den Angaben zu Ali Kadirov. Den Nachnamen Musajev leitet die FBK vom Familiennamen des Vaters von Medni Kadirova ab, der Ehefrau Ramzan Kadirovs.

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Nach Darstellung der Stiftung nutzte Ali die Dokumente, um unter anderem Namen zu reisen. Unter dem Nachnamen Musajev habe er Russland mehr als 100 Mal verlassen. Am häufigsten sei er nach Dubai geflogen, fast jedes Mal mit einem Privatflugzeug. Dem Portal Kaukasischer Knoten zufolge ist Ali seit 2024 Generaldirektor des Kampfsportklubs Ahmat und Präsident des Tschetschenischen Boxverbands.

Schon im Oktober 2022 hatte Ramzan Kadirov behauptet, seine minderjährigen Söhne, darunter Ali, hätten an Kämpfen in der Ukraine teilgenommen. Als Beleg veröffentlichte er ein Video, das Jugendliche zeigt, die aus einem Schützengraben mit automatischen Waffen und Granatwerfern feuern.

Oppositionelle tschetschenische Telegram-Kanäle machten darauf aufmerksam, dass die Aufnahmen weit hinter den Frontlinien entstanden seien. Ahmed Dudajev, der Chef des tschetschenischen Informationsministeriums, räumte später ein, dass das Material aus Aufnahmen vom Aufenthalt der Kinder im Donbass zusammengeschnitten worden sei. Im Juni 2024 gab Ramzan Kadirov bekannt, dass der russische Präsident Wladimir Putin Ali empfangen und ihm zur bevorstehenden Hochzeit gratuliert habe.

Geplanter Antrag

Die Stiftung kündigt an, bei den serbischen Behörden den Entzug des Passes zu beantragen. Dem Antrag will sie eine Liste weiterer Personen beilegen, die nach ihrer Darstellung nach einem ähnlichen Muster serbische Dokumente erhalten haben. Darunter seien russische Oligarchen und Personen aus dem Umfeld des Kremls.

Dieselbe Initiative will die FBK auch an Institutionen der Europäischen Union richten. Sie verweist darauf, dass ein serbischer Pass die visafreie Einreise nach Europa ermöglicht.

Zuvor hatte bereits Jakub Zakrijev, ein Neffe Ramzan Kadirovs, die serbische Staatsbürgerschaft erhalten. Ihm war das konfiszierte Unternehmen Danone Russland zugesprochen worden. Vier Tage nach entsprechenden Medienberichten wurden seine Dokumente für ungültig erklärt. Als Grund wurde eine „Bedrohung für die öffentliche Sicherheit“ genannt.