Plötzlich Finsternis im Linzer Süden: 20.000 Haushalte ohne Strom. Nun prüft auch der Staatsschutz, was hinter dem Defekt steckt.

In den frühen Morgenstunden des Montags blieb es im Linzer Süden in rund 20.000 Haushalten dunkel. Laut Linz AG waren nach knapp einer Stunde wieder sämtliche Kundenanlagen ans Netz angeschlossen. Um 3.34 Uhr kam es zu einer Störung im Hochspannungsnetz. Die Ursache lag in einem Defekt im Umspannwerk Kleinmünchen.

Schnelle Reparatur

Techniker der LINZ NETZ waren umgehend vor Ort und machten sich an die Reparatur. Dem Netzbetreiber zufolge wirkt sich der entstandene Schaden derzeit nicht auf die Sicherheit der Stromversorgung aus.

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Polizei ermittelt

Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte ein noch unbekannter Täter den Defekt mit Absicht ausgelöst haben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung, zudem ist das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung eingebunden.