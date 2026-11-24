Großeinsatz in Bosnien und Herzegowina: Der frühere Srebrenica-Kommandeur Naser Orić und eine ehemalige Abgeordnete werden festgenommen. Insgesamt nimmt die Polizei fünf Personen fest, während nach einem mutmaßlichen Gewalttäter weiter gefahndet wird.

Bei einer groß angelegten Polizeiaktion in Bosnien und Herzegowina sind am Dienstagmorgen, dem 24. November, insgesamt fünf Personen festgenommen worden. Unter ihnen befinden sich der frühere bosnische Militärkommandeur Naser Orić und die ehemalige Abgeordnete Nikolina Šljivić. Die Ermittler gehen dem Verdacht nach, dass mehrere Personen den flüchtigen Đorđe Ždrale unterstützt und versucht haben könnten, Ermittlungen gegen ihn zu behindern. Die Festnahmen erfolgten im Rahmen der Polizeiaktion „Emisar“, an der das Innenministerium der Republika Srpska (MUP RS), die staatliche Ermittlungsbehörde SIPA und weitere Polizeieinheiten beteiligt sind.

Naser Orić und Ex-Abgeordnete festgenommen

Naser Orić, der während des Bosnienkriegs bosnische Regierungstruppen im Raum Srebrenica kommandierte, wurde auf dem Gebiet von Olovo festgenommen. Nach Informationen des Nachrichtenportals Raport erfolgte der Zugriff auf seinem Anwesen in Nišići.

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Nikolina Šljivić wurde in Istočno Sarajevo festgenommen. Sie gehörte früher der Nationalversammlung der Republika Srpska an und zog 2022 für die Partei DNS ins Parlament ein. Im September 2025 verließ sie die Partei und war anschließend als unabhängige Abgeordnete tätig. Das Innenministerium bestätigte inzwischen insgesamt fünf Festnahmen, veröffentlichte zunächst jedoch nicht die vollständigen Personalien aller Festgenommenen.

Verdacht der organisierten Kriminalität

Die Behörden untersuchen mögliche Straftaten im Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung und der Behinderung der Beweisführung. Hintergrund ist ein mutmaßlicher Mordversuch, der sich am 2. August 2026 in Istočno Sarajevo ereignet hatte. Damals soll Đorđe Ždrale auf Kosta Pandurević geschossen und ihn verletzt haben. Ždrale wird seither von der Polizei gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass mehrere Personen ihm anschließend geholfen haben, sich zu verstecken und einer Festnahme zu entgehen.

Ermittlungen wegen möglicher Falschaussage

Inzwischen gibt es weitere Informationen zu den möglichen Hintergründen der Polizeiaktion. Wie das bosnische Portal Raport berichtet, untersuchen die Ermittler auch den Verdacht, dass Beteiligte versucht haben könnten, die Verantwortung für die Schüsse auf Pandurević einer anderen Person zuzuschieben. Demnach soll Dalibor Bartula dazu bewegt worden sein, seine bisherige Aussage zu ändern und die Verantwortung für die Schüsse zu übernehmen. Im Zusammenhang mit diesem mutmaßlichen Vorhaben sollen auch Geldzahlungen eine Rolle gespielt haben.

Diese konkreten Vorwürfe sind bislang nicht offiziell bestätigt. Welche Rolle die einzelnen Festgenommenen dabei gespielt haben sollen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer ist der gesuchte Đorđe Ždrale?

Der flüchtige Đorđe Ždrale ist den bosnischen Strafverfolgungsbehörden seit vielen Jahren bekannt. Er wurde 2010 wegen der Ermordung des früheren Polizeifunktionärs Ljubiša Savić, bekannt unter dem Spitznamen „Mauzer“, zu 20 Jahren Haft verurteilt. Savić war im Juni 2000 in Bijeljina getötet worden.

Im Februar 2022 kam Ždrale nach einer Entscheidung des Gerichtshofs von Bosnien und Herzegowina wieder auf freien Fuß. Das Gericht hatte mehrere Strafen zusammengeführt und festgestellt, dass die festgesetzte Gesamtstrafe verbüßt war. Auch nach seiner Haftentlassung geriet er erneut ins Visier der Ermittlungsbehörden.

Weitere Durchsuchungen in Bosnien

Im Rahmen der aktuellen Aktion durchsuchen die Behörden zahlreiche Objekte in der Republika Srpska und in der Föderation Bosnien und Herzegowina. Dazu gehören auch Immobilien, die Đorđe Ždrale gehören. Weitere Ermittlungen betreffen unter anderem Mesud Mustafić aus Vogošća. Auch der Rechtsanwalt Siniša Derganc aus Istočno Sarajevo wird in Medienberichten als Betroffener der Aktion genannt.

Die Polizeiaktion steht unter der Aufsicht der zuständigen Staatsanwaltschaft für organisierte und schwere Kriminalität. Die Fahndung nach Đorđe Ždrale läuft weiterhin. Die Behörden kündigten an, nach Abschluss der laufenden Maßnahmen weitere Einzelheiten zu den Festnahmen und den sichergestellten Beweismitteln bekannt zu geben.