Für rund 66.000 Beschäftigte in der Gebäudereinigung steigen ab Jänner 2027 die kollektivvertraglichen Mindestlöhne. Je nach Tätigkeit sind bei Vollzeit bis zu 125 Euro brutto mehr im Monat möglich.

Ab dem 1. Jänner 2027 gelten für rund 66.000 Beschäftigte in der österreichischen Gebäudereinigung höhere Kollektivvertragslöhne. Im Durchschnitt steigen diese um 3,6 Prozent. Gleichzeitig wird das bisherige Lohnschema vereinfacht: Aus sechs Lohngruppen werden vier. Grundlage ist ein bereits 2025 abgeschlossener dreijähriger Kollektivvertrag. Wie die Gewerkschaft vida am 19. November bekannt gab, liegt die durchschnittliche Lohnerhöhung um 0,3 Prozentpunkte über der maßgeblichen rollierenden Inflation von 3,3 Prozent.

Bis zu 125 Euro brutto mehr im Monat

Entscheidend für die tatsächliche Erhöhung ist die jeweilige Lohngruppe. Die neuen kollektivvertraglichen Stundenlöhne liegen zwischen 12,79 und 15,84 Euro brutto. Bei einer Vollzeitbeschäftigung mit 40 Wochenstunden entspricht das einem monatlichen Mindestlohn von rund 2.215 bis 2.743 Euro brutto.

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Am stärksten steigt der Mindestlohn für ausgebildete Facharbeiter in der Reinigungstechnik. Ihr Stundenlohn erhöht sich von 15,12 auf 15,84 Euro. Das bedeutet bei Vollzeit rund 125 Euro brutto mehr im Monat, ein Plus von etwa 4,8 Prozent.

In der Unterhaltsreinigung steigt der Stundenlohn von 12,37 auf 12,79 Euro. Monatlich sind das bei Vollzeit rund 73 Euro brutto zusätzlich. Andere Beschäftigtengruppen erhalten geringere prozentuelle Steigerungen. In der Sonderreinigung beträgt das Plus beispielsweise rund 2,3 Prozent, in der Hotelreinigung rund 2,4 Prozent.

Neue Lohngruppen ab Jänner

Mit Jahresbeginn werden die bisherigen sechs Lohngruppen auf vier reduziert. Für Facharbeiter mit abgeschlossener Lehre gilt künftig ein Mindeststundenlohn von 15,84 Euro. Beschäftigte in der Sonderreinigung und Hausbetreuung erhalten mindestens 13,61 Euro.

In der Hotelreinigung sowie im Gesundheitsbereich beträgt der neue Stundenlohn 13,30 Euro, während in der Unterhaltsreinigung mindestens 12,79 Euro vorgesehen sind.

Besonders profitieren Beschäftigte in der Krankenhausreinigung. Sie werden von der bisherigen Lohngruppe 5 in die neue Lohngruppe 3b überstellt. Ihr Mindeststundenlohn erhöht sich dadurch von 12,73 auf 13,30 Euro. Bei einer 40-Stunden-Woche bedeutet das rund 99 Euro brutto mehr im Monat. Die neue Gruppe umfasst auch entsprechende Reinigungstätigkeiten in Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen.

Wichtig: Durch die Umstufung darf der bisherige tatsächlich vereinbarte Lohn nicht sinken. Wer bereits mehr als den kollektivvertraglichen Mindestlohn verdient, erhält allerdings nicht automatisch dieselbe prozentuelle Erhöhung.

Auch Steuerentlastung ab 2027

Zusätzlich zur Lohnanpassung profitieren Arbeitnehmer von der teilweisen Abgeltung der kalten Progression. Die Grenzen der Einkommensteuerstufen steigen 2027 um 2,27 Prozent. Der Betrag, bis zu dem keine Einkommensteuer anfällt, erhöht sich von 13.539 auf 13.846 Euro jährlich. Die nächste Tarifgrenze steigt auf 22.491 Euro. Entscheidend ist dabei das steuerpflichtige Einkommen, nicht der Bruttolohn.

Wie viel tatsächlich netto mehr bleibt, hängt von der individuellen Einkommenshöhe, den Sozialversicherungsbeiträgen und möglichen Steuerbegünstigungen ab. Beispielrechnungen für die neuen Mindestlöhne ergeben einschließlich der steuerlichen Anpassungen ein monatliches Netto-Plus von ungefähr 55 Euro in der niedrigsten und 64 Euro in der höchsten Lohngruppe. Diese Werte sind jedoch keine garantierten Auszahlungsbeträge.

Warum die Löhne stärker steigen

Die Sozialpartner hatten bereits 2025 vereinbart, die Löhne zusätzlich anzuheben, falls die rollierende Inflation im maßgeblichen Zeitraum über 2,8 Prozent liegt. Da sie tatsächlich 3,3 Prozent erreichte, greift die vereinbarte Anpassung. Nach Angaben der Gewerkschaft vida brachte diese Klausel zusätzliche 0,5 Prozentpunkte.

Für viele Beschäftigte steht damit bereits fest, welcher kollektivvertragliche Mindestlohn ihnen ab Jänner 2027 zusteht. Ausschlaggebend für die individuelle Auszahlung bleiben die Arbeitszeit, die Einstufung und die bisherige Entlohnung.