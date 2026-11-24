Schussalarm mitten in der Nacht: In Wien-Penzing rücken mehrere Polizeifahrzeuge und die WEGA aus. Doch hinter den verdächtigen Geräuschen steckt eine überraschend harmlose Ursache.

Ein vermeintlicher Schussalarm hat am Montagabend, dem 23. November, einen größeren Polizeieinsatz in Wien-Penzing ausgelöst. Eine Anrainerin der Hütteldorfer Straße hatte kurz nach 23.30 Uhr Geräusche gehört, die sie für Schüsse hielt. Aus Sorge, dass sich in ihrer Nachbarschaft eine gefährliche Situation abspielen könnte, verständigte sie die Polizei.

WEGA rückt mit mehreren Fahrzeugen an

Wenig später trafen mehrere Polizeifahrzeuge am Einsatzort ein. Auch Beamte der Wiener Spezialeinheit WEGA wurden hinzugezogen. Die WEGA ist auf Einsätze mit erhöhtem Gefahrenpotenzial spezialisiert und unterstützt die regulären Polizeikräfte bei besonders riskanten Situationen.

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Zunächst war unklar, woher die vermeintlichen Schüsse stammten. Die Einsatzkräfte gingen den Hinweisen der Anrainerin nach und konnten schließlich die Wohnung eines Nachbarn als Ursprung der Geräusche ausmachen.

Actionfilm statt echter Schüsse

Dort stellte sich heraus, dass überhaupt keine Schüsse gefallen waren. Der Nachbar hatte sich lediglich einen Actionfilm im Fernsehen angesehen. Die Geräusche aus dem Film waren offenbar so laut und realistisch, dass sie von der Anrainerin für echte Schüsse gehalten wurden.

Wie die Wiener Polizei gegenüber der Zeitung „Heute“ bestätigte, bestand keine tatsächliche Gefahr. Die Beamten konnten deshalb Entwarnung geben. Damit nahm der nächtliche Einsatz ein ungewöhnliches Ende. Was zunächst nach einem möglichen Schusswaffenvorfall ausgesehen hatte, entpuppte sich als Missverständnis durch einen gewöhnlichen Fernsehabend.

Wer verdächtige Schussgeräusche wahrnimmt und eine unmittelbare Gefahr vermutet, kann sich an den Polizeinotruf 133 wenden. Ob tatsächlich eine Bedrohung vorliegt, können die Einsatzkräfte erst durch die Überprüfung der Situation feststellen.