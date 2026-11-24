Binnen eines Jahres hat die KI in den Firmen kräftig Boden gutgemacht. Zwischen Konzernen und Kleinbetrieben klafft dennoch eine breite Lücke.

Heuer setzen 37 Prozent der Unternehmen auf künstliche Intelligenz. Im Jahr 2025 waren es noch 26 Prozent. Diese Zahlen hat das Statistische Bundesamt am Dienstag bekanntgegeben. In die Erhebung flossen ausschließlich Betriebe ein, die mindestens zehn Beschäftigte haben.

Je nach Betriebsgröße gehen die Werte deutlich auseinander. Bei den Großunternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten arbeiten 73 Prozent mit KI. Unter den mittelgroßen Firmen, die zwischen 50 und 249 Leute beschäftigen, sind es 49 Prozent. Bei den kleinen Betrieben mit 10 bis 49 Beschäftigten liegt der Anteil bei 33 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr hat der Einsatz in sämtlichen Größenklassen zugelegt.

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Häufigste Anwendungen

Unter jenen Unternehmen, die KI nutzen, sind Anwendungen zur Erzeugung von Bildern, Videos, Ton und Audio mit 59 Prozent am häufigsten vertreten. Dahinter folgen die Analyse von Schriftsprache mit 54 Prozent und die Spracherkennung mit 45 Prozent.

Als zentrale Einsatzgebiete nennen die Betriebe Marketing oder Vertrieb mit 35 Prozent. Auf die Organisation von Verwaltungsprozessen im Unternehmen oder das Management entfallen 31 Prozent, auf Buchführung, Controlling oder Finanzverwaltung 28 Prozent.

Gründe für Verzicht

Von den Unternehmen, die bislang ohne KI auskommen, haben 18 Prozent einen Einsatz schon einmal erwogen. Als häufigsten Grund für den Verzicht geben diese Firmen fehlendes Wissen an, und zwar 65 Prozent. Bedenken bei Datenschutz und Privatsphäre führen 61 Prozent ins Treffen, Unklarheiten über rechtliche Folgen 60 Prozent.

Weitere Hürden sind mangelnde Kompatibilität mit vorhandenen Geräten, Software und Systemen (47 Prozent), Probleme bei Verfügbarkeit oder Qualität der Daten (41 Prozent) sowie zu hohe Kosten (36 Prozent). Ethische Überlegungen spielen für 27 Prozent eine Rolle.

18 Prozent dieser Unternehmen halten den Einsatz im eigenen Betrieb nicht für sinnvoll.