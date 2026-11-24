Das EU-Recht wächst und wächst. Ein neuer Index zeigt, welche Bereiche am stärksten zulegen und wo sich die Papierberge besonders türmen.

Ende 2025 umfassten die geltenden EU-Verordnungen und Richtlinien laut EU-Bürokratieindex rund 47.600 Normseiten. Das sind 118 Prozent mehr als im Jahr 2010 und ein neuer Höchststand. Rechnet man Anhänge wie Listen, Grenzwerte und technische Vorschriften dazu, beläuft sich das geltende EU-Recht nach Angaben der Studienautoren auf rund 90.800 Normseiten.

Stärkster Zuwachs

Den stärksten Zuwachs verzeichnet dem Index zufolge die Außen- und Sicherheitspolitik, in der fast 12.900 Normseiten hinzugekommen sind. Dahinter stehen nahezu ausschließlich Sanktionsverordnungen des Rates, die Listen von Personen, Unternehmen und Gütern enthalten. An zweiter Stelle liegt das Recht zu Umwelt, Verbraucherschutz und Gesundheit. Sein Umfang hat sich auf insgesamt 9.800 Normseiten mehr als verdoppelt. Getrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch neue Regelwerke zu Medizinprodukten, erneuerbaren Energien und Industrieemissionen.

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Die Studienautoren

Die Untersuchung stammt vom Betriebswirt und Universitätsprofessor Stefan Wagner von der Universität Wien. Er hat sie gemeinsam mit der privaten Wirtschaftshochschule European School of Management and Technology Berlin (ESMT Berlin) erstellt. Die Autoren halten fest, dass der Index nicht beurteilt, ob einzelne Regelungen sinnvoll sind. Er zeige, in welchen Bereichen die Regulierung in den vergangenen 15 Jahren besonders stark zugenommen habe. Damit biete er eine Grundlage für die Debatte über Bürokratieentlastung auf europäischer Ebene.