14 Fahrzeuge krachen auf der Inntalautobahn ineinander, neun Menschen werden verletzt. Darunter befindet sich auch ein Kind. Die A12 muss für mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit 14 beteiligten Fahrzeugen hat am Montagabend, dem 23. November, auf der Inntalautobahn A12 bei Pettnau (Bezirk Innsbruck-Land) neun Verletzte gefordert. Gegen 17.10 Uhr kam es bei Straßenkilometer 98,25 in Fahrtrichtung Westen zu einer Massenkarambolage, die einen Großeinsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei auslöste.

Insgesamt 16 Personen befanden sich in den beteiligten Fahrzeugen, darunter 14 Lenker und zwei Beifahrer. Eine Person erlitt mittelschwere Verletzungen, acht weitere wurden leicht verletzt. Auch ein Kind zählt zu den Leichtverletzten.

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Auffahrunfall löst Kettenreaktion aus

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 56-jähriger Österreicher auf das Fahrzeug eines 59-jährigen Landsmannes auf. In dessen Auto saß auch seine 60-jährige Ehefrau als Beifahrerin. Mehrere nachfolgende Lenker konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallten ebenfalls aufeinander. Insgesamt wurden dadurch 14 Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Wie es genau zu der Massenkarambolage kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ausführliche Befragungen der Beteiligten waren zunächst nicht möglich, da die medizinische Versorgung der Verletzten Vorrang hatte.

Bei sämtlichen Fahrzeuglenkern verliefen die Alkoholtests negativ.

Neun Verletzte und großer Rettungseinsatz

Die Verletzten wurden von den Rettungskräften versorgt und anschließend in das Krankenhaus Hall in Tirol sowie in die Innsbrucker Klinik gebracht. Im Einsatz standen laut Polizei 15 Rettungswagenbesatzungen mit Notärzten. Hinzu kamen 24 Feuerwehrleute mit vier Einsatzfahrzeugen sowie sechs Fahrzeuge der Autobahngesellschaft Asfinag samt Besatzungen. Lediglich drei Lenker konnten die Unfallstelle mit ihren Fahrzeugen selbstständig verlassen. Für die übrigen Autos mussten sieben Abschleppfahrzeuge angefordert werden.

Autobahn fast zweieinhalb Stunden gesperrt

Die Massenkarambolage hatte erhebliche Auswirkungen auf den Abendverkehr. Die A12 musste in Fahrtrichtung Westen von 17.13 Uhr bis 19.38 Uhr vollständig gesperrt werden. Laut ORF Tirol bildete sich ein kilometerlanger Stau. Autofahrer wurden bei der Raststation Pettnau von der Autobahn abgeleitet. Erst nach Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die Strecke wieder freigegeben werden.

Die Polizei untersucht weiterhin den genauen Unfallhergang. Welche Umstände zu dem ersten Auffahrunfall geführt haben, ist noch nicht abschließend geklärt.