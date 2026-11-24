Heizöl war im Oktober um 70 Prozent teurer als vor einem Jahr, auch Gas legte deutlich zu. Bei Strom zeigt sich dagegen eine andere Entwicklung, von der manche Haushalte besonders profitieren.

Die Energiepreise in Österreich entwickeln sich zunehmend unterschiedlich. Während Heizöl im Oktober 2026 um 70 Prozent und Gas um 16,2 Prozent teurer waren als ein Jahr zuvor, lag Strom im Jahresvergleich um sieben Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die allgemeine Inflationsrate verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent. Das gab Statistik Austria am 18. November bekannt. Gegenüber September stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,3 Prozent.

Heizöl und Gas deutlich teurer

Bei Heizöl hat sich der Preisanstieg weiter verstärkt. Im September lag der Preis noch um 63,1 Prozent über dem Vorjahreswert, im Oktober waren es bereits 70 Prozent. Das bedeutet allerdings nicht, dass jeder Haushalt mit Ölheizung automatisch 70 Prozent mehr bezahlen musste. Entscheidend ist unter anderem, wann das Heizöl gekauft wurde.

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Auch Gas verteuerte sich spürbar. Im Jahresvergleich stiegen die Preise um 16,2 Prozent, nachdem der Anstieg im September noch 11,8 Prozent betragen hatte. Allein zwischen September und Oktober wurde Gas um 2,8 Prozent teurer.

Holz und andere feste Brennstoffe kosteten durchschnittlich 15,4 Prozent mehr als im Oktober 2025. Bei Fernwärme lag der Anstieg bei 6,5 Prozent. Insgesamt verteuerte sich die Haushaltsenergie im Jahresvergleich um 7,3 Prozent. Im September hatte das Plus noch 4,7 Prozent betragen.

Strompreise entwickeln sich anders

Anders sieht es bei den Strompreisen aus. Sie lagen im Oktober sieben Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im September war der Rückgang mit 9,3 Prozent allerdings noch deutlicher ausgefallen. Von September auf Oktober 2026 wurde Strom sogar wieder um 2,2 Prozent teurer. Die Entwicklung ist also nicht durchgehend rückläufig.

Für die niedrigeren Preise im Jahresvergleich sorgten unter anderem die seit Jänner 2026 reduzierte Elektrizitätsabgabe und der gesenkte Erneuerbaren-Förderbeitrag. Wie stark einzelne Haushalte tatsächlich profitieren, hängt jedoch vom jeweiligen Stromvertrag und Tarif ab.

Strom für sechs Cent pro Kilowattstunde

Eine zusätzliche Entlastung gibt es seit April 2026 für bestimmte einkommensschwache Haushalte. Sie können einen Strom-Sozialtarif von sechs Cent pro Kilowattstunde in Anspruch nehmen. Der begünstigte Energiepreis gilt für einen Verbrauch von bis zu 2.900 Kilowattstunden jährlich. Netzentgelte, Steuern und Abgaben kommen noch hinzu.

Anspruch haben grundsätzlich Haushalte, die aufgrund bestimmter Voraussetzungen vom ORF-Beitrag befreit sind. Laut Statistik Austria wirkt dieser Tarif bei rund sieben Prozent der Haushalte preisdämpfend. Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann die Begünstigung über die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) abwickeln. Bei bereits befreiten Haushalten erfolgt die Anwendung grundsätzlich automatisch, sofern die notwendigen Daten vorliegen.

Auch Mieten und Wohnen werden teurer

Neben den Energiepreisen steigen weiterhin die Wohnkosten. Die Mieten, einschließlich Neuvermietungen, erhöhten sich im Oktober gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 3,6 Prozent. Für die Instandhaltung von Wohnungen mussten Haushalte 4,3 Prozent mehr bezahlen. Die gesamte Kategorie Wohnen, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe verteuerte sich um 4,9 Prozent. Im September lag die jährliche Teuerung in diesem Bereich noch bei 4,3 Prozent.

Auch außerhalb des Wohnbereichs bleibt der Preisdruck hoch. Treibstoffe kosteten im Oktober durchschnittlich 33,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Verkehr blieb damit der größte Inflationstreiber. Während manche Haushalte durch günstigere Stromtarife entlastet werden, müssen andere vor allem für Heizöl, Gas und Wohnkosten deutlich tiefer in die Tasche greifen.