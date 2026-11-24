Aus dem All sieht das Meer vor Vancouver Island plötzlich grün aus. Hinter dem Farbwechsel steckt ein Naturspektakel mit Millionen Beteiligten.

Das Nasa Earth Observatory hat eine Aufnahme veröffentlicht, auf der im seichten Küstenwasser vor Vancouver Island eine Wolke von rund sieben Kilometern Breite zu sehen ist. Eine optische Täuschung ist das nicht. Verantwortlich ist die Samenabgabe laichender Pazifischer Heringe, durch die sich das Meerwasser stark trübt. Die stärksten Konzentrationen sind auf dem Bild zwischen Salmon Beach und der kleineren Forbes Island auszumachen. Wie das Tourismusbüro von Parksville Qualicum Beach angibt, zieht sich das Laichgeschehen mit unterschiedlicher Intensität über weite Abschnitte der Küste.

Trübung des Wassers

Alljährlich zwischen Mitte Februar und Anfang Mai finden sich Millionen Tiere in den Buchten ein, um sich fortzupflanzen. Seit den 1970er-Jahren gilt der Barkley Sound an der Südwestseite der Insel als zentraler Sammelpunkt dieser Fischart, die wissenschaftlich Clupea pallasii heißt.

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Die Weibchen kleben ihre Eier an Seetang, Seegras oder raue Felsen am Meeresboden. Gleichzeitig befruchten die Männchen den Laich im Wasser. Die dabei freigesetzte Substanz ist von Natur aus milchig-weiß, auf Satellitenbildern schimmert sie jedoch grün bis türkis. Das liegt an der Wassertiefe.

Die dichten Spermaschichten treiben knapp unter der Oberfläche, wo das Sonnenlicht anders gestreut wird als über tiefem Grund. Außerdem nimmt das umgebende Wasser spürbar weniger Licht auf. Ein einzelner Laichvorgang dauert häufig nur wenige Stunden, mitunter aber auch mehrere Tage. Danach ziehen die Schwärme weiter in tiefere, nährstoffreiche Gebiete, in denen sie sich über den Sommer ernähren.

Reich gedeckter Tisch

Die gewaltige Menge an Biomasse zieht zahlreiche Tiere an die Küste. Wale und Seelöwen machen Jagd auf die geschwächten Heringsschwärme, und Tausende Meeresvögel kreisen über dem Wasser, um Fische und Laich von der Oberfläche aufzupicken. Das Angebot nutzen auch Tiere an Land: Bären und Wölfe kommen aus den dichten Küstenwäldern und fressen den Rogen, der an den Stränden angespült wird.