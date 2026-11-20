Nach fünf Verhandlungsrunden ist die Einigung da. Für rund 55.000 Eisenbahner in Österreich bringt der neue Kollektivvertrag nicht nur finanzielle Verbesserungen, sondern für Tausende Beschäftigte künftig auch kürzere Arbeitszeiten.

Am 18. November 2026 haben sich die Gewerkschaft vida und der Fachverband der Schienenbahnen der Wirtschaftskammer auf einen neuen Kollektivvertrag für rund 55.000 Beschäftigte in 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen geeinigt. Die Vereinbarung läuft über zwei Jahre. Besonders profitieren jene rund 8.000 Beschäftigten, für die derzeit noch eine 40-Stunden-Woche gilt.

Laut den Sozialpartnern liegt der Abschluss über die gesamte Laufzeit finanziell ungefähr auf dem Niveau der rollierenden Inflation von 3,26 Prozent. Im ersten Jahr fällt die finanzielle Abgeltung laut Arbeitgeberseite etwas niedriger aus, im zweiten soll sich dies ausgleichen. Einheitliche prozentuelle Gehaltserhöhungen für sämtliche Beschäftigte lassen sich aus den veröffentlichten Eckpunkten allerdings nicht ableiten, da je nach Unternehmen unterschiedliche Regelungen bestehen.

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Mit 1. Dezember 2026 werden die Nebenbezüge um 3,1 Prozent erhöht. Dazu zählen etwa bestimmte Zulagen. Für die Erhöhung im zweiten Jahr ist die durchschnittliche Inflation zwischen Oktober 2026 und September 2027 maßgeblich. Außerdem wird der Zeitraum, für den die Nachtdienstzulage gebührt, in allen Eisenbahnunternehmen künftig bis 6 Uhr morgens statt nur bis 5 Uhr ausgedehnt.

Arbeitszeitverkürzung für 8.000 Beschäftigte

Derzeit arbeiten noch gut 8.000 der insgesamt 55.000 Eisenbahner 40 Stunden pro Woche. Für sie sinkt die wöchentliche Normalarbeitszeit ab dem 1. September 2027 auf 38,5 Stunden. Bei anderen Unternehmen, darunter den ÖBB, ist dieses Arbeitszeitausmaß bereits üblich.

Die Verkürzung bedeutet eineinhalb Stunden weniger Arbeit pro Woche. Auf 52 Wochen hochgerechnet entspricht das rechnerisch 78 Stunden oder fast zehn achtstündigen Arbeitstagen im Jahr. Tatsächlich hängt die jährliche Zeitersparnis unter anderem von Urlaub, Feiertagen und dem jeweiligen Dienstplan ab.

Interessant ist auch die Auswirkung auf den rechnerischen Stundenlohn. Wer bei gleichbleibendem Monatsgehalt statt 40 nur noch 38,5 Stunden arbeitet, verdient pro Arbeitsstunde rund 3,9 Prozent mehr. Die Arbeitszeit selbst sinkt um 3,75 Prozent. Es handelt sich dabei nicht um eine zusätzliche Gehaltserhöhung, sondern um einen rechnerischen Effekt der kürzeren Arbeitszeit.

Dass die Umstellung erst im September 2027 erfolgt, begründet die Arbeitgeberseite mit der notwendigen Vorbereitungszeit. Die Betriebe müssten Dienstpläne, Personalbedarf und Arbeitsabläufe entsprechend anpassen. Die Gewerkschaft verfolgt das Ziel, dass künftig unabhängig vom Eisenbahnunternehmen dieselben Wochenarbeitszeiten gelten.

250 Euro Einmalzahlung

Zur Überbrückung bis zur Arbeitszeitverkürzung erhalten Beschäftigte in Unternehmen, in denen bisher eine 40-Stunden-Woche gilt, im Dezember 2026 eine Einmalzahlung von 250 Euro brutto. Für Beschäftigte mit bereits geltender 38,5-Stunden-Woche ist diese Zahlung nicht allgemein vorgesehen. Die Zahlung kann als Mitarbeiterprämie abgewickelt werden. Solche Prämien sind 2026 unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 500 Euro pro Jahr lohnsteuerfrei. Sie müssen unter anderem auf einer entsprechenden kollektivvertraglichen oder anderen gesetzlich vorgesehenen Vereinbarung beruhen und zusätzlich zum üblichen Entgelt geleistet werden.

Sozialversicherungsbeiträge fallen auf die Mitarbeiterprämie trotzdem an. Deshalb werden aus den vereinbarten 250 Euro brutto nicht automatisch 250 Euro netto. Der tatsächlich ausbezahlte Betrag hängt von der konkreten Lohnverrechnung und den persönlichen Voraussetzungen ab.

Was bedeutet der Abschluss für das Gehalt?

Wie viel die Eisenbahner künftig tatsächlich mehr verdienen, hängt vom jeweiligen Unternehmen, der Einstufung und den geltenden Entgeltregelungen ab. Die von den Sozialpartnern genannten 3,1 Prozent beziehen sich auf die Nebenbezüge, nicht automatisch auf das gesamte Monatsgehalt. Eine allgemeine Beispielrechnung mit drei Prozent Gehaltserhöhung wäre deshalb irreführend. Entscheidend ist, welche Erhöhung der jeweilige Betrieb für die kollektivvertraglichen und tatsächlich bezahlten Gehälter umsetzt.

Für Beschäftigte mit bisher 40 Wochenstunden kommt ab September 2027 jedenfalls ein zusätzlicher Vorteil hinzu: Sie müssen für die vereinbarte Normalarbeitszeit künftig eineinhalb Stunden weniger pro Woche arbeiten. Auch für Lehrlinge enthält der Abschluss eine Verbesserung. Die Regelungen bei Dienstverhinderungen werden an jene der übrigen Beschäftigten angeglichen. Außerdem wollen die Sozialpartner in Arbeitsgruppen weitere offene Fragen bearbeiten, darunter die Weiterentwicklung der Verwendungsgruppen.