Kroatiens Jugend ruft zum Unterrichtsboykott auf und fordert bessere Zukunftsperspektiven. Während an einigen Schulen der Unterricht normal weiterläuft, beteiligen sich andernorts Jugendliche an den Protesten.

Am Freitag, 20. November 2026, beteiligen sich Schüler weiterführender Schulen und Studierende in Kroatien an einem internationalen Protesttag. Die Initiative „Štrajk mladih Hrvatska“ ruft zu einem Unterrichtsboykott gegen steigende Lebenshaltungskosten, Wohnungsnot und zunehmende Militarisierung auf. In mehreren Städten finden Kundgebungen statt.

Protestaktionen wurden in Zagreb, Rijeka, Pula, Zadar und Osijek angekündigt. Auf Instagram veröffentlichten die Organisatoren außerdem eine Liste weiterer Bildungseinrichtungen, für die nach eigenen Angaben Teilnahmebestätigungen vorliegen. Auch Schulen und Hochschulen in Čakovec, Split, Varaždin und anderen Städten stehen darauf. Die kroatische Initiative hat sich der internationalen Bewegung „International Youth Strike“ angeschlossen. Unter dem Motto „Für unsere Zukunft, nicht ihre Kriege“ sind Protestaktionen in mehr als 25 europäischen Ländern angekündigt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Was die Jugendlichen fordern

Die Organisatoren kritisieren die hohen Lebenshaltungskosten, steigende Immobilienpreise sowie Probleme im Bildungs- und Gesundheitswesen. Sie fordern leistbaren Wohnraum, Bildungsreformen, die Abschaffung der Wehrpflicht, Demilitarisierung und besseren Umweltschutz. Der Unterrichtsboykott soll dabei nur der Auftakt sein. Die Initiative kündigte an, sich auch über den 20. November hinaus für ihre Forderungen einzusetzen.

Für Schüler wurden unterschiedliche Protestformen vorgeschlagen. Neben einem ganztägigen Boykott können sie beispielsweise fünf Minuten vor Unterrichtsende den Klassenraum verlassen oder die letzte Unterrichtsstunde gemeinsam boykottieren.

Unterschiedliche Beteiligung in Zagreb

Die Beteiligung fällt bislang unterschiedlich aus. Wie das Nachrichtenportal Index.hr berichtet, läuft an mehreren Zagreber Bildungseinrichtungen der Unterricht weitgehend normal weiter. Dazu zählen die Wirtschaftsfakultät, die Universität Libertas und mehrere Gymnasien.

Einige befragte Studierende erklärten, sie hätten über TikTok vom Protest erfahren, seien über den tatsächlichen Ablauf aber nicht ausreichend informiert gewesen. Andere verwiesen auf angekündigte Fehlstunden. Eine Mutter am XII. Gymnasium kritisierte, ihre Tochter und deren Mitschüler hätten ihr die Forderungen nicht ausreichend erklären können. Deshalb habe sie ihrer Tochter die Teilnahme untersagt.

An anderen Schulen ist die Beteiligung dagegen deutlich sichtbar. Am Klassischen Gymnasium in Zagreb versammelten sich Schüler mit Transparenten vor dem Gebäude. Nach eigenen Angaben beteiligten sich rund 80 Prozent der Schüler. Auch in Čakovec schlossen sich Jugendliche dem Boykott an.

In Rijeka versammelten sich Schüler auf den Stufen beim Hotel Bonavia. An der Zagreber Fakultät für Politikwissenschaft protestierten Studierende unter anderem für mehr Plätze in Studentenheimen und eine bessere medizinische Versorgung.

Ministerium kündigt Fehlstunden an

Das kroatische Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Jugend stellte klar, dass der Unterricht nach dem regulären Stundenplan stattfinden soll. Wer ohne anerkannten Grund fehlt, muss mit unentschuldigten Fehlstunden rechnen. Die Organisatoren werfen mehreren Schuldirektoren hingegen vor, Jugendliche mit Fehlstunden, möglichen Verweisen und teilweise sogar mit der Polizei eingeschüchtert zu haben. Diese Anschuldigungen sind nicht in allen Fällen unabhängig bestätigt.

Die Initiative argumentiert, dass Schulen kritisches Denken und gesellschaftliches Engagement fördern sollten. Das Recht auf friedlichen Protest dürfe nicht durch Einschüchterung eingeschränkt werden. Unterstützung erhalten die Jugendlichen unter anderem vom Bund unabhängiger Gewerkschaften Kroatiens (SSSH). Dieser erklärte, Wohnungsnot, hohe Lebenshaltungskosten und unzureichende öffentliche Dienstleistungen seien Probleme, die sämtliche Generationen betreffen. Auch junge Journalisten solidarisierten sich mit den Protestierenden und forderten, gesellschaftliche Missstände nicht den Jugendlichen anzulasten.

Politische Vorwürfe sorgen für Streit

Bildungsminister Radovan Fuchs kritisierte die internationale Protestbewegung scharf. Seiner Ansicht nach könnten anarchistische Gruppen hinter der Mobilisierung stehen und Jugendliche für politische Ziele instrumentalisieren.

Die Organisatoren weisen eine parteipolitische Steuerung zurück. Lana Božić von der Initiative erklärte gegenüber Index, man sei für jede Unterstützung dankbar, hinter dem Jugendstreik stehe jedoch weder eine politische Partei noch eine einzelne Organisation. Auch der Politiker Ivan Penava erhob Vorwürfe gegen die Organisatoren und sprach von einem Einfluss extremistischer linker Gruppen und Kommunisten. Unabhängige Belege für diese Behauptung wurden nicht vorgelegt.

Die Initiative „Za Hrvatsku slobode“ unterstützt die Forderungen und verlangt vom Bildungsministerium, die Jugendlichen zu Gesprächen einzuladen. Damir Vanđelić befürwortet grundsätzlich den Protest, kritisiert allerdings einzelne Forderungen, darunter höhere Steuern, und vermutet politische Motive. BUZ-Chef Milivoj Špika lehnt den Unterrichtsboykott dagegen ab und warnt ebenfalls vor politischer Einflussnahme.

Jugendliche antworten dem Minister

In einem offenen Brief an Bildungsminister Fuchs verteidigten die Organisatoren ihre Initiative. Sie fordern, dass die Regierung die Anliegen junger Menschen ernst nimmt, statt deren Eigenständigkeit infrage zu stellen. Die Jugendlichen räumten ein, nicht für sämtliche gesellschaftlichen Probleme fertige Lösungen zu besitzen. Gerade deshalb wollten sie weitere Menschen einladen, ihre Forderungen zu ergänzen und gemeinsam an Verbesserungen zu arbeiten.

Die Proteste sollen nach Angaben der Initiative nicht mit diesem Freitag enden. Wie viele Jugendliche sich landesweit tatsächlich am Streik beteiligen, ist noch offen. Fest steht jedoch, dass der Unterrichtsboykott bereits eine breitere Debatte über die Zukunftsperspektiven junger Menschen und ihre politische Mitsprache ausgelöst hat.