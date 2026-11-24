Wer in Wien seinen Kaffee bestellt, zahlt mehr als in München, Berlin oder Hamburg. Ein weltweiter Preisvergleich zeigt, wo die Stadt steht.

Im Cappuccino-Index von doXmenu landet Wien mit einem Medianpreis von 4,50 Euro gemeinsam mit Helsinki auf Rang neun. Insgesamt wurden 39 Städte weltweit untersucht. In die Wiener Auswertung flossen die Preise von 276 Lokalen ein. Wer in Wien einen Espresso bestellt, zahlt im Median ebenfalls mehr als in den deutschen Vergleichsstädten: 3,10 Euro gegenüber 2,60 Euro in München und jeweils 2,80 Euro in Berlin und Hamburg.

Auch beim Cappuccino ist es in München und Hamburg günstiger als in Wien, dort liegt der Median jeweils bei 3,90 Euro. Berlin kommt auf 3,80 Euro.

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Teuerste Städte

An der Spitze der Rangliste steht Zürich, wo umgerechnet 6,42 Euro fällig werden. Kopenhagen folgt mit 6,02 Euro, Paris mit 5,50 Euro. Dahinter reihen sich Genf mit 5,44 Euro, San Francisco mit 5,24 Euro, Los Angeles mit 4,92 Euro, London mit 4,74 Euro und Chicago mit 4,72 Euro ein.

Knapp unter dem Wiener Niveau bleibt New York mit 4,48 Euro. Am unteren Ende der Tabelle finden sich Kapstadt und Johannesburg, wo umgerechnet jeweils 2,09 Euro verlangt werden. In Mailand zahlt man für einen Cappuccino im Median 2,50 Euro, in Rom 3 Euro.

Datenbasis

Die Datenbasis bilden 3.434 Preise, die aus frei zugänglichen Speisekarten von Cafés, Restaurants und Bars stammen. Herangezogen wurden nur Angaben, die die Lokale auf ihren eigenen Websites veröffentlicht haben. Jeder Wert wurde mit der entsprechenden Karte abgeglichen. Die Preise wurden am 2. November 2026 erhoben. Eine Stadt schaffte es nur dann in die Rangliste, wenn sich dort mindestens 20 Lokale mit nachvollziehbaren Preisen fanden.

Um Ausreißer nach oben wie nach unten zu entschärfen, wurde für jede Stadt mit dem Median gerechnet.