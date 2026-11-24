Ein einziger Schalter nimmt dem iPhone den Schwung. Was auf dem Display plötzlich fehlt, merkt man schon beim ersten Tippen auf eine App.

Das iPhone lässt sich optisch beruhigen: Dafür sieht Apple die Einstellung „Bewegung reduzieren“ vor. Die Bewegungseffekte des Betriebssystems können Nutzerinnen und Nutzer damit mit ein paar Fingertipps direkt im Menü anpassen. Ab Werk blendet iOS beim Starten und Beenden einer App Zoom-Animationen ein. Das Fenster wächst dabei aus dem App-Symbol heraus und schrumpft danach wieder an dieselbe Stelle zurück. Hauptprozessor und Grafikchip werden durch diese Darstellung gefordert.

Einstellung aktivieren

Zu finden ist die Funktion in den Einstellungen unter Bedienungshilfen. In der Kategorie Bewegung muss anschließend der Schalter neben „Bewegung reduzieren“ auf Grün gestellt werden. Ist die Option aktiv, werden Apps ein- und ausgeblendet, anstatt heran- und wegzuzoomen. Die gewünschte Anwendung steht dadurch gefühlt schneller für Eingaben bereit. Eine tatsächliche Leistungssteigerung bedeutet das allerdings nicht.

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Parallaxeffekt entfällt

Zugleich verschwindet der Parallaxeffekt. Er bringt das Hintergrundbild auf Sperr- und Startbildschirm bei einer Neigung des Geräts leicht zum Mitschwingen. Damit diese räumliche Wirkung entsteht, übermitteln Lagesensoren und Gyroskope Daten an den Prozessor. Da seltener Sensoren abgefragt werden und die Grafik weniger leisten muss, kann der Energiebedarf sinken. Eine längere Akkulaufzeit kommt somit als möglicher Vorteil in Betracht.

Eine Garantie dafür gibt es aber nicht.