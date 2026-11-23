Der Auspuff ist nicht mehr der einzige Prüfling. Ab 29. November gelten neue EU-Vorschriften für Automodelle, die auch Bremsstaub, Reifenabrieb und Akkus betreffen.

Ab dem 29. November 2026 müssen neue Pkw-Modelle und leichte Nutzfahrzeuge der Klassen M1 und N1 bei der erstmaligen Typgenehmigung die Vorgaben von Euro 7 erfüllen. Für alle neu zugelassenen Pkw greift die Norm grundsätzlich ab dem 29. November 2027. Fahrzeuge, die bereits auf der Straße sind, bleiben davon unberührt. Ihre Besitzer müssen weder nachrüsten noch auf ein neues Auto umsteigen.

Neue Anforderungen für Hersteller

Die Regelung erweitert die Umweltanforderungen über die klassischen Auspuffemissionen hinaus. Unter anderem müssen Hersteller nachweisen, dass ihre Fahrzeuge die Vorgaben über 160.000 Kilometer beziehungsweise acht Jahre einhalten. Darüber hinaus sieht Euro 7 eine erweiterte Lebensdauer von bis zu 200.000 Kilometern oder zehn Jahren vor, für die bei bestimmten Schadstoffen angepasste Grenzwerte gelten.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Bei den klassischen Schadstoffemissionen liegt Euro 7 für Pkw weitgehend auf dem Niveau von Euro 6. Die Grenzwerte für Kohlenmonoxid und Stickoxide bleiben im Wesentlichen unverändert. Verschärft werden allerdings die Anforderungen an Benzinverdunstungsemissionen.

Eine technische Neuerung betrifft die Messung besonders kleiner Partikel. Künftig werden bereits Partikel ab zehn statt bisher 23 Nanometern erfasst. ÖAMTC-Techniker Valentin Keck erklärt: „Künftig wird ein größerer Partikelbereich erfasst.“ Dadurch soll die Wirksamkeit moderner Filtersysteme verbessert werden.

Brems- und Reifenabrieb

Zum ersten Mal fließen Grenzwerte für Partikel aus dem Bremsabrieb in die Typgenehmigung ein. Bis einschließlich 31. Dezember 2029 gelten für Pkw Grenzwerte von 3 Milligramm PM10 pro Kilometer für reine Elektroautos und 7 Milligramm für Fahrzeuge mit Verbrennungs-, Hybrid- oder Brennstoffzellenantrieb.

Auch der Reifenabrieb soll künftig stärker begrenzt werden. Für neue Pkw-Reifentypen der Klasse C1 ist die Anwendung entsprechender Vorgaben ab dem 1. Juli 2028 vorgesehen. Weitere Reifenklassen folgen später. Einzelheiten der Prüfverfahren und ihrer Umsetzung werden noch konkretisiert.

Für Elektroautos und Plug-in-Hybride legt Euro 7 erstmals verbindliche Mindestanforderungen an die Haltbarkeit der Antriebsbatterie fest. Bei Pkw müssen innerhalb der ersten fünf Jahre oder 100.000 Kilometer noch mindestens 80 Prozent der ursprünglich zertifizierten Batterieenergie verfügbar sein. Für den Zeitraum bis acht Jahre oder 160.000 Kilometer liegt die vorgeschriebene Untergrenze bei 72 Prozent.

Die Anforderungen richten sich an die Fahrzeughersteller und sind nicht automatisch mit einer individuellen Batteriegarantie gleichzusetzen. Für Käufer gebrauchter Elektroautos könnten die neuen Vorgaben dennoch mehr Sicherheit schaffen. Der ÖAMTC erwartet durch standardisierte Angaben zum Batteriezustand mehr Transparenz auf dem Gebrauchtwagenmarkt.

Digitaler Umweltpass

Für Fahrzeuge, die unter die neue Norm fallen, wird ein digitaler Umweltpass verpflichtend. Darin sind wichtige Daten zu Emissionen, Verbrauch, Reichweite, Leistung und Batteriehaltbarkeit gebündelt. Die Informationen sollen unter anderem über einen QR-Code abrufbar sein und mindestens 20 Jahre nach Herstellung des Fahrzeugs zur Verfügung stehen.

Das neue On-Board-Monitoring (OBM) kontrolliert emissionsrelevante Daten im laufenden Fahrbetrieb. Das System soll Fahrzeuge erkennen, die über längere Zeit auffallend hohe Schadstoffmengen ausstoßen, etwa aufgrund eines technischen Defekts oder einer Manipulation. Laut Keck erhalten Fahrzeughalter dadurch mehr Informationen über mögliche Probleme, die anschließend behoben werden können. Außerdem verschärft Euro 7 die Anforderungen an Manipulationsschutz und Cybersicherheit.

Ob die neuen Vorgaben auch die Autopreise erhöhen, ist derzeit noch unklar. Der ÖAMTC will die Entwicklung deshalb beobachten. Für Besitzer bereits zugelassener Fahrzeuge ändert sich durch die Einführung der neuen Abgasnorm jedenfalls nichts.