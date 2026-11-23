Am Kohlmarkt trifft Luxus auf Protest. Vor einer Edelboutique formieren sich Tierschützer, und ihre Botschaft richtet sich an einen Weltkonzern.

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hat für Dienstag, den 24. November 2026, eine Demonstration gegen den Handel mit Echtpelz angesetzt. Von 16 bis 18 Uhr findet die Kundgebung vor der Boutique von Loro Piana am Kohlmarkt 6, 1010 Wien statt.

Ort des Geschehens

Loro Piana, eine italienische Modemarke, gehört zum französischen Luxuskonzern LVMH, unter dessen Dach auch Louis Vuitton, Dior und Fendi versammelt sind. Vorgesehen sind Transparente, Megafone und Redebeiträge. Außerdem wollen die Aktivisten Passanten mit Flugblättern und im direkten Gespräch über die Verhältnisse in der Pelzindustrie aufklären.

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Kritik an Pelzgewinnung

Der VGT übt Kritik an der Haltung und Tötung von Tieren zur Pelzgewinnung. Auf Farmen sind Nerze, Füchse und andere Pelztiere häufig auf engstem Raum in Käfigen eingesperrt. Weder können sie dort ausreichend laufen, graben oder jagen, noch bleibt ihnen die Möglichkeit, ihr natürliches Sozialverhalten zu leben.

Beanstandet werden außerdem Tötungsmethoden, die darauf abzielen, das Fell möglichst unversehrt zu lassen. Bei Wildfängen wiederum können Fallen schwere Verletzungen und anhaltendes Leiden nach sich ziehen. Der Verein sieht Echtpelz deshalb untrennbar mit Tierleid verknüpft.

Zahlreiche internationale Modehäuser haben sich bereits von Echtpelz verabschiedet. Auch Max Mara hat nach einer internationalen Tierschutzkampagne seinen Ausstieg angekündigt. Der VGT richtet seine Kritik hingegen an LVMH, dessen Marken nach wie vor Pelzprodukte im Sortiment führen.

Rechtslage in Österreich

Die letzte Pelzfarm Österreichs sperrte 1998 zu. Das heimische Tierschutzgesetz untersagt die Haltung und Tötung von Tieren zur Pelzgewinnung ausdrücklich. Der Handel mit importierten Pelzprodukten bleibt dagegen grundsätzlich erlaubt. Damit dürfen Kleidungsstücke verkauft werden, deren Herstellung im Inland aus Tierschutzgründen verboten wäre.

Tierschutzorganisationen bemängeln diese rechtliche Unterscheidung seit Jahren. Neben einem Ende der Pelztierzucht verlangen sie ein europaweites Verkaufsverbot für Produkte aus Echtpelz. Schon am 17. Oktober sind laut VGT rund 200 Menschen durch Wiens Einkaufsstraßen gezogen, um gegen den Pelzhandel zu protestieren. Im Fokus standen dabei unter anderem die Geschäfte von Louis Vuitton und Dior.

Der Verein will seine Proteste so lange fortsetzen, bis in den Geschäften kein Echtpelz mehr angeboten wird.