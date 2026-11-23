Igor Dodik soll die neue Regierung der Republika Srpska bilden. Der Sohn von SNSD-Chef Milorad Dodik wurde offiziell als Regierungsbildner nominiert und hat bereits seine politischen Ziele vorgestellt.

Der 37-jährige Igor Dodik wurde am Sonntag, dem 22. November, zum Regierungsbildner der Republika Srpska ernannt. Präsident Savo Minić gab die Entscheidung nach Konsultationen mit den Parteien der Regierungskoalition bekannt. Die Republika Srpska ist eine der beiden Entitäten von Bosnien und Herzegowina.

Dodik ist Organisationssekretär des Bundes der unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD) und Vorsitzender der SNSD-Fraktion in der Nationalversammlung der Republika Srpska. Bei den Wahlen im Oktober zog er ins Parlament ein. Er ist der Sohn des langjährigen Politikers und SNSD-Vorsitzenden Milorad Dodik.

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Jüngster Regierungsbildner der Geschichte

Igor Dodik ist laut Präsident Minić der jüngste Regierungsbildner in der Geschichte der Republika Srpska. Innerhalb der Regierungskoalition habe man sich auf seine Nominierung verständigt. Minić zeigte sich überzeugt, dass Dodik die Regierung modernisieren und die anstehenden Herausforderungen bewältigen könne.

Nach den Wahlen sei es besonders wichtig, Stabilität zu gewährleisten und rasch eine neue Regierung zu bilden. Diese solle die Politik der vergangenen Jahre fortsetzen und insbesondere bestehende Infrastrukturprojekte weiterführen. Vom künftigen Regierungschef erwarte Minić mehr Energie, einen stärkeren Einsatz moderner Technologien und zusätzliche Innovationen.

Politische Rolle der Familie Dodik

Igor Dodiks Vater Milorad führt weiterhin die Regierungspartei SNSD. Er war selbst Präsident der Republika Srpska, verlor das Amt jedoch 2025 infolge einer rechtskräftigen Verurteilung. Das Gericht untersagte ihm außerdem, das Präsidentenamt für sechs Jahre auszuüben. Milorad Dodik begrüßte die Nominierung seines Sohnes und gratulierte ihm öffentlich.

Aus der Opposition kam hingegen Kritik. Der Politiker und Bürgermeister von Banja Luka, Draško Stanivuković, warf der Regierungspartei vor, die Republika Srpska wie ein Familienunternehmen zu behandeln. Er kritisierte insbesondere die Vergabe des Regierungsauftrags an den Sohn des Parteivorsitzenden.

Igor Dodik stellt seine Ziele vor

Nach seiner Nominierung erklärte Igor Dodik, dass er das entgegengebrachte Vertrauen durch konkrete Ergebnisse rechtfertigen wolle. Zu seinen wichtigsten Vorhaben zählen die Verbesserung des Lebensstandards, stabile Gehälter und Pensionen sowie eine bessere Gesundheitsversorgung und Bildung. Auch öffentliche Unternehmen und Einrichtungen sollen stärker zur Verantwortung gezogen werden.

Dodik kündigte an, bei Bedarf auch schwierige und unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Politik soll die Zusammenarbeit mit Serbien sein. Zudem betonte er, dass die künftige Regierung die verfassungsmäßige Stellung und die Zuständigkeiten der Republika Srpska wahren werde. Zur Europäischen Union erklärte er, eine weitere Annäherung setze voraus, dass die EU die Republika Srpska und ihre Positionen respektiere.

Neue Regierung bis Dezember geplant

Ob Igor Dodik tatsächlich Ministerpräsident wird, entscheidet die Nationalversammlung der Republika Srpska. Nach seiner offiziellen Nominierung gilt eine verfassungsrechtliche Frist von 40 Tagen, innerhalb derer die neue Regierung gewählt werden muss. Präsident Minić erwartet allerdings, dass die Regierungsbildung bereits bis Mitte Dezember 2026 abgeschlossen sein wird.

Die Regierungskoalition verfügt nach eigenen Angaben über 56 der insgesamt 83 Sitze im Parlament. Damit besitzt sie die erforderliche Mehrheit, um die neue Regierung zu wählen. Die parlamentarische Entscheidung steht noch aus.