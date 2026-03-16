Republika Srpska: Premier Minic tritt zum zweiten Mal zurück

Savo Minic hat bei einer Pressekonferenz seinen Rücktritt als Premierminister der Republika Srpska (bosnisch-serbische Teilrepublik) bekanntgegeben. Der Schritt kam überraschend – im Vorfeld hatte es keinerlei Hinweise auf eine solche Entscheidung gegeben.

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Minics Vorgeschichte

Minic hatte das Amt erst vor Kurzem von seinem Vorgänger Radovan Viskovic von der SNSD (serbisch-nationalistische Partei) übernommen. Bereits davor hatte er einmal seinen Rücktritt von dieser Funktion eingereicht – und zwar nachdem Milorad Dodik ihn für den Posten vorgeschlagen hatte, obwohl dessen Mandat als Präsident der Republika Srpska zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war. Dadurch war Minics Ernennung rechtlich in Frage gestellt worden.

Dritte Nominierung

Mitte Jänner wurde er ein zweites Mal zum Mandatar gewählt. Nun deutet alles darauf hin, dass es ein drittes Mal dazu kommen wird. Minic erklärte, dass die Regierung der Entität neu gewählt werden müsse, und verwies darauf, dass RS-Präsident Sinisa Karan angekündigt habe, ihn erneut als Mandatar vorzuschlagen.