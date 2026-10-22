Kirchenaustritt ist kostenlos: Website verlangt trotzdem fast 90 Euro

Ein Kirchenaustritt ist in Österreich kostenlos – doch eine dubiose Plattform kassiert dafür fast 90 Euro.

Die Arbeiterkammer Tirol warnt vor einer Internetseite, die für den Kirchenaustritt in Österreich Geld verlangt – obwohl dieser Vorgang grundsätzlich kostenlos ist.

Wer in Österreich aus der Kirche austreten möchte, hat dazu das Recht – und das ohne jegliche Kosten. Die Plattform „kirchenbeitrag.com“ hat daraus jedoch ein Geschäftsmodell entwickelt: Für die bloße Weiterleitung eines Austrittswunsches stellt sie den Nutzern 89,90 Euro in Rechnung.

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Dubiose Plattform

Die Seite wurde erst kürzlich in den Vereinigten Staaten registriert und tritt mit einem rot-weiß-roten Erscheinungsbild auf, das einen offiziellen österreichischen Charakter suggeriert. Tatsächlich beschränkt sich die angebotene Leistung auf eine einfache Weiterleitung – der direkte Kontakt mit der zuständigen Behörde bleibt den Betroffenen dennoch nicht erspart. Hinter den ausgestellten Rechnungen steht das Unternehmen SmartWay Solutions LLC mit angeblichem Firmensitz in Newark, Delaware – einer Adresse, die als typischer Standort für Briefkastenfirmen gilt.

AK warnt Betroffene

Bei der Arbeiterkammer Tirol sind bereits mehrere Beschwerden zu diesem Angebot eingegangen. Die Konsumentenschützer warnen deshalb ausdrücklich davor, persönliche Daten auf der Internetseite einzugeben. Die Masche richtet sich gezielt an Personen, die den Behördenweg scheuen – dabei ist dieser Schritt direkt und ohne Kosten möglich.

Wer einen Kirchenaustritt in Österreich anstrebt, sollte sich ausschließlich an die zuständigen österreichischen Behörden wenden und dabei auf die Eingabe persönlicher Daten auf der genannten Plattform verzichten.

Wer bereits Daten übermittelt oder eine Zahlung geleistet hat, kann sich zur weiteren Unterstützung an die Arbeiterkammer oder andere Konsumentenschutzorganisationen wenden.