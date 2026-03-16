Geschminkter Bankräuber flüchtet mit Fahrrad – Cobra jagt ihn

Bewaffnet, geschminkt, auf der Flucht – ein Bankräuber hält Ferlach in Atem. Cobra und Hubschrauber sind im Einsatz.

Am Montagvormittag ist es im Ortszentrum von Ferlach in Kärnten zu einem Raubüberfall auf die dortige Volksbank gekommen. Ohnehin herrschte in der Gemeinde reger Betrieb – der Josefimarkt zog zahlreiche Besucher an –, doch der Überfall sorgte für zusätzliche Aufregung. Die Polizei leitete unmittelbar nach der Tat eine großangelegte Fahndung ein, bei der mehrere Streifen sowie ein Hubschrauber zum Einsatz kommen.

Zeugen berichten

Eine Zeugin schilderte, wie ihr ein Mann mit einem Einkaufssackerl aufgefallen war, der die Bank mehrfach betreten und wieder verlassen hatte. „Er ist mehrmals hineingegangen und dann wieder hinausgekommen“, so Gudrun. Schließlich entfernte er sich in raschem Tempo vom Tatort.

Der Unbekannte trug laut der Frau eine Sonnenbrille und war geschminkt. Ein weiterer Augenzeuge gab an, dass Mitarbeiter der Bank mit einer Waffe bedroht worden seien. „Der Mann war gelblich geschminkt, hatte eine Mütze auf und ist mit dem Fahrrad geflüchtet.“

Die Beobachtungen hinterließen bei den Anwesenden tiefe Bestürzung. „Dass das mitten am helllichten Tag passiert, ist unfassbar“, sagte David.

Täter auf der Flucht

Polizeisprecher Matthias Kogelnig bestätigte: „Der Täter ist derzeit noch auf freiem Fuß und trägt eine Faustfeuerwaffe bei sich.“ Der Gesuchte ist etwa 1,80 Meter groß, zwischen 59 und 60 Jahre alt und von ungepflegtem Erscheinungsbild.

Neben mehreren Streifenfahrzeugen und einem Hubschrauber ist auch die Cobra im Einsatz. Parallel dazu wertet das Landeskriminalamt Kärnten die Aufnahmen der Überwachungskameras aus.

Über den genauen Tathergang, die Höhe der Beute sowie eine mögliche Beteiligung weiterer Personen liegen bislang keine gesicherten Informationen vor.

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