Dreister Coup – Polizei fahndet nach diesem Mann

Mit einem gefälschten Pass erbeutete er Tausende Euro – nun sucht die Polizei Graz öffentlich nach dem dreisten Bankbetrüger.

Anfang Februar gelang es einem bislang unbekannten Täter in Graz, mithilfe eines gefälschten Reisepasses mehrere Tausend Euro aus einer Bankfiliale in Graz-Waltendorf zu entwenden. Am 5. Februar betrat der Mann das Geldinstitut gegen 10 Uhr, legte das gefälschte Dokument vor und hob unbemerkt Bargeld am Automaten ab. Erst im Nachhinein flog der Betrug auf.

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Öffentliche Fahndung

Bei einem weiteren Versuch scheiterte der Unbekannte jedoch – seither läuft die öffentliche Fahndung. Am Freitag veröffentlichte die Landespolizeidirektion Steiermark zwei Lichtbilder des Verdächtigen, darunter eine Aufnahme aus der Überwachungskamera der betroffenen Filiale. Die Freigabe der Fotos erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz, nachdem alle bisherigen Ermittlungsschritte ohne Ergebnis geblieben waren.

Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kärntnerstraße unter der Nummer 059133-6586 zu melden.