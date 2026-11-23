Ein Naturparadies in Bosnien und Herzegowina gehört erneut zu den 51 schönsten Orten der Welt. Ganz in der Nähe befindet sich außerdem ein UNESCO-Urwald, für dessen Besuch besondere Regeln gelten.

Die Janjske otoke bei Šipovo in Bosnien und Herzegowina zählen bereits zum zweiten Mal in Folge zu den 51 schönsten Orten der Welt, die das britische Reisemagazin Time Out ausgewählt hat. In der am 17. März 2026 aktualisierten Rangliste belegen die Flussinseln Platz 34.

Wasserfälle und kristallklares Wasser

Das Inselgebiet liegt rund zehn Kilometer südlich von Šipovo am Fluss Janj, der bei Šipovo in die Pliva mündet. Kleine Holzbrücken verbinden die Inseln miteinander, während das Wasser über zahlreiche Wasserfälle und Kaskaden fließt. Time Out beschreibt die Landschaft als Naturparadies mit kristallklarem Wasser, üppigem Grün und kleinen Blockhütten. Gerade die Verbindung aus Wasserfällen, Holzhäusern und nahezu unberührter Natur macht den Ort zu einem beliebten Ausflugsziel.

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Der Janj entspringt in einem Canyon südlich von Šipovo, dessen Felswände bis zu 200 Meter in die Höhe ragen. Wie das kroatische Portal tportal nach einem Besuch im Frühling berichtet, bleibt das Wasser das ganze Jahr über außergewöhnlich kalt. Die Temperatur liegt demnach zwischen sechs und acht Grad. Entlang des Flusses standen früher zahlreiche Wassermühlen. Einige sind inzwischen verschwunden, andere stehen noch, werden aber nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck genutzt.

Anreise und Unterkunft

Von Sarajevo aus sind es rund 180 Kilometer zu den Janjske otoke. Die Autofahrt dauert je nach Strecke etwa dreieinhalb Stunden. Von Banja Luka und Jajce ist die Anreise deutlich kürzer. Time Out empfiehlt die Anreise mit dem Auto oder Fahrrad. Zwar gibt es Busverbindungen nach Šipovo, für die letzten Kilometer zu den Inseln ist allerdings meist ein Taxi oder ein privater Transfer erforderlich.

Wer in den Blockhütten übernachten möchte, sollte dies vorab über die Tourismusorganisation in Šipovo organisieren. Die Familie Šajin betreibt auf den Inseln ein Restaurant und empfängt Gäste vor allem zwischen April und Oktober. Wer während der Wintermonate anreist, sollte deshalb vorher prüfen, welche Unterkünfte und gastronomischen Angebote geöffnet sind.

UNESCO-Urwald Janj

Weiter flussaufwärts befindet sich der Urwald Janj, dessen ursprüngliche Buchen-, Tannen- und Fichtenwälder über Jahrhunderte weitgehend ohne menschliche Eingriffe gewachsen sind. Das Gebiet wurde erstmals 1954 unter Schutz gestellt. Seit 2013 besitzt es den heutigen Status eines strengen Naturreservats. Laut der internationalen Schutzgebietsdatenbank Protected Planet umfasst der Wald rund 295 Hektar.

Im Juli 2021 wurde der Urwald als Teil der UNESCO-Welterbestätte „Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ ausgezeichnet. Damit wurde Janj zum ersten UNESCO-Naturerbe Bosnien und Herzegowinas. Die internationale Welterbestätte umfasst nach aktuellen UNESCO-Angaben 93 Teilgebiete in 18 europäischen Staaten.

Besuch nur mit Genehmigung

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen den Janjske otoke und dem geschützten Urwald. Während die Flussinseln grundsätzlich für Besucher zugänglich sind, darf der Urwald Janj nur mit vorheriger Genehmigung und in Begleitung eines autorisierten Führers betreten werden.

Die zuständige Forstverwaltung erlaubt organisierte Besuche mit höchstens 20 Teilnehmern. Auch für Foto- und Videoaufnahmen innerhalb des Reservats ist eine vorherige Genehmigung erforderlich. Frei zugängliche touristische Wanderwege gibt es dort nicht.

Drei Balkan-Orte unter den schönsten der Welt

Die Janjske otoke sind übrigens nicht das einzige Reiseziel aus dem ehemaligen Jugoslawien, das Time Out in seiner Auswahl würdigt. Der Nationalpark Plitvicer Seen in Kroatien belegt Platz 24, während die Bucht von Kotor in Montenegro auf Platz 27 liegt. Damit sind gleich drei Naturattraktionen aus der Region unter den 51 schönsten Orten der Welt vertreten.

Für einen Ausflug zu den Janjske otoke eignen sich besonders die Frühlings- und Sommermonate. Dann bieten die grünen Flussinseln, Wasserfälle und Holzbrücken jene Landschaft, die das britische Reisemagazin erneut begeistert hat.