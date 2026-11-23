Wien steht möglicherweise ein heftiger Wintereinbruch bevor. Wettermodelle rechnen für Donnerstag mit bis zu 16 Zentimetern Neuschnee und das ausgerechnet an einem Werktag.

Autofahrer und Pendler sollten sich auf einen schwierigen Donnerstag (26. November) einstellen. Mehrere Wetterdienste erwarten kräftigen Schneefall in Wien, bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt. Die Prognosen reichen derzeit von 7,5 bis 15,8 Zentimetern Neuschnee. Damit könnten auf Wiens Straßen erhebliche Verkehrsbehinderungen drohen.

Bis zu 16 Zentimeter möglich

Besonders auffällig ist die Prognose von wetter.com: Der Wetterdienst berechnet für Donnerstag 15,8 Zentimeter Schnee bei einer Schneefallwahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Allein zwischen 12 und 18 Uhr könnten demnach rund 9,6 Zentimeter fallen. Auch andere Prognosen zeigen einen deutlichen Wintereinbruch. Wetter2.com erwartet 7,5 Zentimeter Neuschnee, während die ORF-Wetterprognose für Donnerstag winterliche Verhältnisse mit Schneefall und Temperaturen um null Grad ankündigt.

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Die Wettermodelle unterscheiden sich damit deutlich bei den Schneemengen. Sicher ist die genaue Schneehöhe noch nicht. Entscheidend wird auch sein, wie viel Schnee tatsächlich auf Straßen und Gehsteigen liegen bleibt.

Verkehrschaos am Donnerstag?

Besonders kritisch könnte der Zeitpunkt des Schneefalls werden. Bereits in den frühen Morgenstunden ist Schnee möglich. Damit könnte ausgerechnet der morgendliche Berufsverkehr betroffen sein. Bei anhaltendem Schneefall und Temperaturen um null Grad können sich Fahrbahnen rasch in rutschige Schnee- und Matschflächen verwandeln. Auf stark befahrenen Straßen könnten längere Fahrzeiten, Staus und Behinderungen die Folge sein.

Auch Busse und Straßenbahnen könnten bei größeren Schneemengen beeinträchtigt werden. Die Wiener Linien verfügen zwar über einen eigenen Winterdienst, der unter anderem Straßenbahngleise und Haltestellenbereiche freihält. Bei starkem Schneefall lassen sich Verzögerungen dennoch nicht ausschließen. Eine amtliche gelbe Schnee- und Eiswarnung für Wien weist bereits auf mögliche Beeinträchtigungen hin. Für Donnerstag werden dabei Schneemengen von bis zu zehn Zentimetern genannt.

Winterreifen werden jetzt wichtig

Autofahrer sollten spätestens jetzt kontrollieren, ob ihr Fahrzeug wintertauglich ist. In Österreich gilt zwischen 1. November und 15. April eine situative Winterreifenpflicht. Bei Schnee, Schneematsch oder Eis dürfen Pkw grundsätzlich nur mit geeigneter Winterausrüstung unterwegs sein.

Wer am Donnerstag früh zur Arbeit muss, sollte mehr Fahrzeit einplanen und die aktuellen Verkehrsmeldungen überprüfen. Auch für Fußgänger und Radfahrer könnte es auf nicht geräumten Flächen rutschig werden. Für den Winterdienst auf Wiens öffentlichen Straßen ist die MA 48 zuständig. Gehsteige müssen hingegen in der Regel von den jeweiligen Liegenschaftseigentümern geräumt und bei Bedarf gestreut werden.

Wie geht es danach weiter?

Auch am Freitag (27. November) könnte sich Wien noch winterlich präsentieren. Laut ORF-Prognose bleibt es trüb und kalt, vereinzelt sind weitere Schneeflocken möglich. Ob Wien am Donnerstag tatsächlich unter einer dicken Schneedecke liegt, hängt von der weiteren Entwicklung des Wettergeschehens ab. Die kommenden Prognoseaktualisierungen werden zeigen, ob die derzeit berechneten Schneemengen eintreffen.