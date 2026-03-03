Fahrräder im Wert von 37.000 € gestohlen – Polizei veröffentlicht Täterfoto!

35 gestohlene Fahrräder, 37.000 Euro Schaden – und ein Täter ist noch auf freiem Fuß. Die Polizei sucht jetzt öffentlich.

Innerhalb von knapp einem Monat haben Unbekannte in mehreren Wiener Bezirken Fahrradabstellräume aufgebrochen und dabei mindestens 35 Fahrräder entwendet. Die Serie begann am 22. Dezember – kurz vor den Weihnachtsfeiertagen – und erstreckte sich bis zum 30. Jänner. Der durch die Einbrüche entstandene Gesamtschaden wird von der Polizei auf über 37.000 Euro beziffert.

Erster Täter gefasst

Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen die Behörden von mindestens zwei Tätern aus. Einen von ihnen, einen 26-jährigen serbischen Staatsangehörigen, konnte die Polizei bereits festnehmen. Die Fahndung nach seinem Mittäter läuft noch – allerdings verdichten sich die Hinweise: Ein Zeuge filmte den noch flüchtigen Verdächtigen unmittelbar nach einem der Einbrüche und stellte das Videomaterial den Ermittlern zur Verfügung.

Öffentliche Fahndung

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde nun ein Lichtbild des gesuchten Mannes zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich – auch anonym – bei der Polizeiinspektion Wien-Puchgasse unter der Telefonnummer 01/31310-66320 zu melden.