Autofahrer aufgepasst:: Ungerufene Abschlepper zocken Urlauber auf Kroatiens-Autobahnen ab

Panne auf der kroatischen Autobahn, ein Helfer taucht ungerufen auf und am Ende folgt eine Rechnung, die es in sich hat.

Die Rückfahrt vom Sommerurlaub endete für eine Gruppe junger Männer auf der kroatischen Autobahn A1 mit einem bösen Erwachen: Ein privater Abschleppdienst, den sie nie gerufen hatten, stellte ihnen für gerade einmal 75 Kilometer Transportstrecke eine Rechnung über 840 Euro aus – mehr als elf Euro pro Kilometer. Der Fall, den einer der Betroffenen auf Reddit schilderte, hat eine breite Debatte über aggressive Abzockmethoden privater Pannendienste auf kroatischen Autobahnen ausgelöst.

Dem Bericht zufolge war das Fahrzeug in der Nähe des Tunnels Sveti Rok aufgrund eines technischen Defekts in den sogenannten Safe Mode gewechselt, woraufhin die Insassen ordnungsgemäß auf dem Pannenstreifen anhielten. Kurz darauf erschien, ohne dass jemand ihn angefordert hatte, ein Abschleppwagen mit Blaulicht. Der Fahrer drängte die Gruppe, das Fahrzeug sofort aufladen zu lassen – aus Sicherheitsgründen, wie er betonte.

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„Plötzlich taucht ein Abschleppdienst mit Blaulicht auf, wir haben ihn nicht gerufen, und der Typ sagt: ‚Kommt rauf auf den Abschlepper, ihr könnt hier nicht stehen'“, schilderte der Verfasser des Beitrags den Vorfall. Über den Preis verlor der Fahrer des Abschleppwagens dabei kein Wort. Das Fahrzeug wurde schließlich in eine Werkstatt nach Senj gebracht, wo ein defekter Turbinenschlauch als Ursache festgestellt wurde. Die Rechnung über 840 Euro folgte erst nach Abschluss der Fahrt und traf die jungen Männer völlig unvorbereitet.

Gezieltes Schema

Der Reddit-Beitrag zog rasch zahlreiche Reaktionen nach sich. Viele Nutzer warnten, dass es sich dabei um ein gezielt eingesetztes Schema handle, das vor allem auf unerfahrene Fahrer und ausländische Touristen abziele. Unbefugte Abschleppdienste würden demnach gezielt auf der Autobahn patrouillieren, um Pannenfahrzeuge aufzuspüren und die Stresssituation der Betroffenen auszunutzen.

Der ÖAMTC berichtet von einem Fall auf der kroatischen Autobahn A1 zwischen Zagreb und Zadar, bei dem ein nicht beauftragter Abschleppdienst ein Pannenfahrzeug in eine deutlich weiter entfernte Werkstatt brachte und dafür eine Rechnung von rund 750 Euro stellte. Dies bestätigt das von Nutzern beschriebene Muster auch durch offizielle Quellen.

Ein Nutzer berichtete von einem ähnlichen Erlebnis: Er und seine Frau hätten nach einer Panne nahe der Ausfahrt Rijeka den HAK (kroatischer Automobilclub) kontaktiert, der sie ausdrücklich davor warnte, dass sich fremde Abschleppdienste melden würden. Tatsächlich habe kurz darauf ein solcher angehalten, die Rampe bereits heruntergelassen und als erste Frage erkundigt, wie viel der bestellte Dienst kosten würde – offenkundig in der Absicht, den Preis zu unterbieten.

Der kroatische Automobilklub HAK empfiehlt bei einer Panne auf der Autobahn ausdrücklich, ausschließlich den eigenen Automobilklub beziehungsweise HAK zu kontaktieren und warnt davor, Dienste unbekannter Abschleppunternehmen in Anspruch zu nehmen.

„Jedenfalls, Betrug. Ihr seid denen wie das Sahnehäubchen auf der Torte gekommen“, schloss der Nutzer seinen Bericht. Andere Kommentatoren mahnten, im Pannenfall grundsätzlich auf dem Pannenstreifen zu bleiben und ausschließlich den HAK oder die eigene Versicherung zu kontaktieren, bevor irgendwelche Dienste in Anspruch genommen werden. „Ihr habt etwas zugestimmt, bevor ihr euch über den Preis geeinigt habt. Teure Lektion, aber jetzt seid ihr fürs nächste Mal schlauer“, hieß es in einem weiteren Kommentar.