Handy, Tempo, Alkohol – so viel kostet ein Fehler auf der Balkanroute

Auf der Balkanroute lauern nicht nur Staus – sondern auch Bußgelder, die schnell vierstellig werden.

Wer auf dem Weg in den Urlaub oder zur Familie das Steuer in die Hand nimmt und dabei zum Handy greift, den Sicherheitsgurt vergisst oder das Gaspedal zu weit durchtritt, den kann auf der Balkanroute schnell mit empfindlichen Geldstrafen konfrontiert werden – mitunter in vierstelliger Höhe. Für viele Menschen, die von Österreich aus in Richtung Südosteuropa reisen, führt der Weg durch Slowenien, Kroatien, Ungarn, Bosnien und Herzegowina sowie Serbien. In jedem dieser Länder gelten eigene Mautsysteme, Tempolimits, Promillegrenzen und Strafrahmen. Besonders zu beachten: Bosnien und Herzegowina hat seine Verkehrsvorschriften Ende Mai 2026 erheblich verschärft. Ältere Bußgeldtabellen, die im Internet kursieren, können daher veraltet sein.

Strafen je Land

Slowenien zählt bei alltäglichen Verkehrsverstößen zu den kostspieligeren Ländern entlang der Route. Wer während der Fahrt ein Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung verwendet, zahlt 250 Euro. Das Fahren ohne Sicherheitsgurt wird mit 120 Euro geahndet, ein Rotlichtverstoß ebenfalls mit 250 Euro. Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen beginnen ab 40 Euro. Wer das erlaubte Tempo um mehr als 50 km/h überschreitet, muss mit mindestens 1.200 Euro rechnen. Bei besonders gravierenden Verstößen können darüber hinaus Strafpunkte oder der Entzug der Fahrerlaubnis verhängt werden. Die allgemeine Promillegrenze liegt bei 0,5 Promille, für Fahranfänger, Berufskraftfahrer und bestimmte weitere Fahrergruppen gelten niedrigere Grenzwerte. Alkoholbedingte Strafen beginnen bei 300 Euro. Unter bestimmten Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, eine Strafe bei sofortiger oder innerhalb von acht Tagen erfolgter Zahlung auf die Hälfte zu reduzieren.

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In Kroatien schlägt die unerlaubte Handynutzung am Steuer mit 130 Euro zu Buche. Dieselbe Summe wird für das Fahren ohne angelegten Sicherheitsgurt fällig. Alkohol am Steuer kostet ab rund 390 Euro, wobei für gewöhnliche Autofahrer eine Promillegrenze von 0,5 gilt, während Fahranfänger und Berufskraftfahrer vollständig nüchtern sein müssen. Innerhalb geschlossener Ortschaften staffeln sich die Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitungen wie folgt: bis zu 10 km/h zu schnell werden mit 30 Euro geahndet, mehr als 10 bis 20 km/h mit 60 Euro, mehr als 20 bis 30 km/h mit 130 Euro, mehr als 30 bis 50 km/h mit 390 bis 920 Euro und mehr als 50 km/h über dem Limit mit 1.320 bis 2.650 Euro oder bis zu 60 Tagen Haft. Außerhalb von Ortschaften kostet eine Überschreitung von mehr als 30 bis 50 km/h 260 Euro, bei mehr als 50 km/h über dem Limit drohen zwischen 660 und 1.990 Euro. Bei Geschwindigkeitsmessungen zieht Kroatien eine technische Messtoleranz ab: Bei gemessenen Werten bis 100 km/h werden 10 km/h abgezogen, bei höheren Geschwindigkeiten zehn Prozent des Messwerts. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um einen erlaubten Spielraum, sondern um eine messtechnische Korrektur. In bestimmten Fällen kann ein Strafbescheid innerhalb von acht Tagen mit zwei Dritteln des vorgeschriebenen Betrags beglichen werden, womit die Strafe als vollständig abgegolten gilt.

In Bosnien und Herzegowina sind seit dem 27. Mai 2026 deutlich strengere Verkehrsstrafen in Kraft. Die entsprechenden Regelungen wurden im Amtsblatt des Landes veröffentlicht und gelten landesweit. Die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt kostet nun umgerechnet rund 102 bis 205 Euro, verbunden mit einem Strafpunkt. Entsteht durch die Handynutzung eine unmittelbare Gefahr oder kommt es zu einem Unfall, kann die Geldstrafe auf rund 205 bis 1.023 Euro ansteigen – zuzüglich zwei Strafpunkten und einem Fahrverbot von einem bis sechs Monaten. Das Fahren ohne Sicherheitsgurt wird ebenfalls mit rund 102 bis 205 Euro bestraft. Besonders harte Konsequenzen drohen bei der neu definierten Kategorie der sogenannten rücksichtslosen Fahrt. Darunter fallen unter anderem: mindestens 40 km/h zu viel im Ortsgebiet, mindestens 60 km/h zu viel außerhalb des Ortsgebiets, mindestens zweimaliges Überfahren einer roten Ampel innerhalb von 20 Minuten, das Überholen einer Fahrzeugkolonne über eine durchgezogene Linie, Fahren mit mehr als 1,5 Promille Alkohol sowie Fahren unter dem Einfluss von Drogen oder anderen psychoaktiven Substanzen. In diesen Fällen sind rund 1.023 bis 1.534 Euro, zwei Strafpunkte und ein sechsmonatiges Fahrverbot vorgesehen. Wird dabei ein Unfall verursacht, erhöht sich die Geldstrafe auf rund 1.534 bis 2.556 Euro, hinzu kommen vier Strafpunkte und ein Fahrverbot von neun Monaten.

In Serbien ist das Telefonieren am Steuer ohne Freisprecheinrichtung untersagt. Sowohl für diesen Verstoß als auch für das Fahren ohne Sicherheitsgurt werden jeweils umgerechnet rund 85 Euro fällig. Entsteht durch einen solchen Verstoß eine unmittelbare Gefährdung oder kommt es zu einem Unfall, kann die Strafe auf rund 128 bis 255 Euro steigen. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen innerhalb von Ortschaften gelten unter anderem folgende Strafrahmen: mehr als 10 bis 20 km/h zu schnell kosten rund 43 Euro, mehr als 20 bis 30 km/h rund 85 Euro, mehr als 30 bis 50 km/h rund 85 bis 170 Euro, mehr als 50 bis 70 km/h rund 170 bis 341 Euro oder bis zu 30 Tage Haft, mehr als 70 bis 90 km/h rund 852 bis 1.022 Euro oder mindestens 15 Tage Haft. Zusätzlich können Strafpunkte und mehrmonatige Fahrverbote verhängt werden. Wer im Ortsgebiet mehr als 90 km/h beziehungsweise außerhalb geschlossener Ortschaften mehr als 100 km/h über dem erlaubten Limit fährt, begeht nach serbischem Recht eine besonders rücksichtslose Fahrt. Die Folgen: rund 1.022 bis 1.192 Euro, 30 bis 60 Tage Haft, mindestens neun Monate Fahrverbot sowie 15 Strafpunkte. Die allgemeine Promillegrenze liegt in Serbien bei 0,2 Promille. Für Fahranfänger, Motorradfahrer, Berufskraftfahrer und weitere Fahrergruppen gilt die Null-Promille-Grenze. Wer mit mehr als zwei Promille am Steuer erwischt wird, begeht eine besonders gefährliche Fahrt – neben einer hohen Geldstrafe kann auch eine Haftstrafe verhängt werden.

Ungarn verfolgt in Sachen Alkohol eine konsequente Null-Toleranz-Politik: Für gewöhnliche Autofahrer, Fahranfänger und Berufskraftfahrer gilt gleichermaßen eine Grenze von 0,0 Promille. Auch das Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung ist verboten und wird mit mindestens rund 65 Euro geahndet. Für das Fahren ohne Sicherheitsgurt werden mindestens rund 50 Euro fällig, ein Rotlichtverstoß kostet mindestens rund 200 Euro. Wer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um rund 20 km/h überschreitet, zahlt ab etwa 125 Euro. Bei mehr als 50 km/h über dem Limit sind mindestens 250 Euro fällig. Je nach Schwere und Art des Verstoßes können ungarische Verwaltungsstrafen bis zu rund 1.302 Euro betragen. Damit gehört Ungarn bei schwerwiegenden Verkehrsverstößen zu den teuersten Ländern auf der gesamten Strecke.

Vollstreckung in Österreich

Rechtskräftige Geldstrafen aus Slowenien, Kroatien oder Ungarn können grundsätzlich auch in Österreich vollstreckt werden. Ab einem Gesamtbetrag von 70 Euro sind österreichische Behörden berechtigt, Forderungen aus anderen EU-Staaten einzutreiben. Dabei können auch Verfahrenskosten zur Erreichung dieser Grenze beitragen. Auch Strafen, die unterhalb dieser Schwelle liegen oder nicht unmittelbar vollstreckt werden können, sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden: Spätestens bei einer erneuten Einreise in das jeweilige Land können offene Forderungen wieder zum Problem werden.

Die in diesem Artikel genannten Beträge stellen eine Auswahl der wichtigsten Verkehrsverstöße dar. Strafpunkte, Fahrverbote, Verfahrenskosten oder Haftstrafen können je nach Schwere des Verstoßes, Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, Unfallfolgen und möglichen Wiederholungsfällen hinzukommen. Stand: 27. Juli 2026. Die gesetzlichen Beträge für Bosnien und Herzegowina, Serbien und Ungarn wurden anhand der amtlichen Wechselkurse in Euro umgerechnet und gerundet.

Der tatsächlich zu zahlende Eurobetrag kann durch Kursschwankungen und Bankgebühren geringfügig abweichen.