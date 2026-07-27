Führerschein-Umtausch: 3,6 Millionen Österreicher betroffen

Millionen Österreicher fahren noch mit einem Papier-Führerschein – doch die Zeit läuft ab. Was jetzt zu tun ist und was es kostet.

Für Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer in Österreich läuft eine bedeutsame Frist ab: Wer noch einen alten Papier-Führerschein besitzt, muss diesen bis spätestens Anfang 2033 gegen ein Dokument im Scheckkartenformat eintauschen. Laut dem Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sind derzeit rund 3,6 Millionen solcher Papierführerscheine im Umlauf. Die Umtauschpflicht geht auf einen EU-Beschluss aus dem Jahr 2006 zurück und erfasst alle Führerscheine, die vor dem 19. Jänner 2013 ausgestellt wurden.

Kein Stufenplan

Das Verkehrsministerium hat angekündigt, die Bevölkerung rechtzeitig und umfassend über die Frist informieren zu wollen. Anders als in Deutschland, wo der Umtausch seit Jahren nach einem gesetzlich verankerten Stufenplan abgewickelt wird, existiert in Österreich kein vergleichbares Modell – und das soll laut Ministerium auch so bleiben. Ein gestaffelter Umtauschplan würde aus Sicht des Ressorts die von der EU vorgesehene Gültigkeitsdauer von 20 Jahren für vor 2013 ausgestellte Führerscheine durch nationale Regelungen de facto verkürzen. Stattdessen setzt man auf gezielte Informationskampagnen, die einen Behördenansturm kurz vor Ablauf der Frist verhindern sollen, wie die Salzburger Nachrichten berichten.

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Das Ministerium weist zugleich darauf hin, dass die Initiative zum Umtausch letztlich bei den Führerscheinbesitzern selbst liege. Wie viele der alten Papierführerscheine tatsächlich noch gültig sind, lässt sich nicht exakt beziffern, da diese früher nicht zentral erfasst wurden. Das Ressort geht davon aus, dass sich die Zahl in den kommenden Jahren ohnehin weiter reduzieren wird – etwa weil manche Lenkberechtigungen aus Altersgründen nicht mehr umgeschrieben werden.

ÖAMTC kritisiert

Der ÖAMTC übt unterdessen scharfe Kritik am bisherigen Vorgehen und bezeichnet es als „typisch österreichisches Abwarten“.

Der Umtausch eines alten Papier-Führerscheins auf das Scheckkartenformat schlägt derzeit mit 73 Euro zu Buche.