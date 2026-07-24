Serbien plant schärfere Verkehrsregeln – Kontrollen werden ausgeweitet

Weniger Tote, weniger Verletzte – und trotzdem zieht Serbien die Schrauben weiter an. Was das für Autofahrer konkret bedeutet.

Serbiens Behörden verzeichnen auf den Straßen des Landes einen Rückgang bei Toten und Verletzten – und wollen dennoch nicht nachlassen. Innenminister Ivica Dacic kündigte im Anschluss an eine Sitzung des staatlichen Koordinierungsgremiums für Verkehrssicherheit an, die Kontrollen weiter zu intensivieren, Präventionsmaßnahmen auszubauen und schwere Verstöße konsequenter zu ahnden. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei Gruppen, die laut Verkehrspolizei nach wie vor ein besonders hohes Risiko tragen: junge Fahrerinnen und Fahrer sowie Motorradfahrer.

Die vorläufige Halbjahresbilanz für 2026 fällt günstiger aus als jene des Vergleichszeitraums im Vorjahr. Den Angaben der Behörden zufolge kamen in den ersten sechs Monaten 39 Menschen weniger bei Verkehrsunfällen ums Leben, die Zahl der Verletzten sank um rund 500 Personen. Als wesentliche Faktoren für diese Entwicklung nennen die zuständigen Stellen verstärkte Polizeipräsenz, das koordinierte Zusammenwirken verschiedener Institutionen sowie kontinuierlich durchgeführte Präventionskampagnen.

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Neue Regelungen geplant

Innenminister Dacic stellte in Aussicht, die Verkehrsvorschriften weiter zu schärfen und die schwersten Verstöße entschlossen zu sanktionieren. Konkrete Angaben dazu, welche Bußgelder angehoben werden und ab wann neue Regelungen greifen sollen, wurden bei der Sitzung jedoch nicht gemacht. Für Autofahrerinnen und Autofahrer bedeutet das: Eine verbindliche neue Strafentabelle liegt derzeit nicht vor. Die geltenden Verkehrsregeln und Bußgeldsätze bleiben bis zu einer offiziellen Gesetzesänderung in Kraft.

Seit geraumer Zeit arbeitet Serbien an einem vollständig neuen Straßenverkehrssicherheitsgesetz. In den bisherigen Beratungen wurden unter anderem deutlich höhere Strafen für das Nichtanlegen des Sicherheitsgurts und den unsachgemäßen Transport von Kindern diskutiert. Auch eine Null-Promille-Regelung für Personen, die Kinder befördern, wurde als mögliche Neuerung ins Spiel gebracht. Rechtskraft haben diese Vorschläge bislang nicht erlangt.

Der Leiter der serbischen Verkehrspolizei, Slavisa Lakicevic, hob die Sicherheit von Motorradfahrern und jungen Verkehrsteilnehmern als eine der drängendsten verbleibenden Herausforderungen hervor. In den Sommermonaten nimmt die Zahl der Motorräder und Mopeds auf den Straßen erfahrungsgemäß deutlich zu. Überhöhte Geschwindigkeit, das Fehlen geeigneter Schutzausrüstung und riskante Überholmanöver erhöhen dabei das Unfallrisiko erheblich. Die Polizei beabsichtigt, die Kontrollen dieser Gruppen entsprechend auszuweiten.

Moderne Radarsysteme

Seit Anfang 2026 setzt Serbien verstärkt auf moderne Radarsysteme. Diese Geräte sind nicht allein auf die Erfassung von Geschwindigkeitsüberschreitungen ausgelegt, sondern können je nach technischer Ausstattung auch die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer, fehlende Sicherheitsgurte, gefährliche Spurwechsel und weitere Verstöße dokumentieren. Ein Teil der Anlagen ist an besonders unfallträchtigen Streckenabschnitten stationiert, während mobile Einheiten ihren Standort wechseln können – und damit für Fahrerinnen und Fahrer nicht vorhersehbar sind.

Für den überwiegenden Teil der Autofahrerinnen und Autofahrer gilt in Serbien weiterhin eine Promillegrenze von 0,2. Für Fahranfänger und Berufskraftfahrer besteht bereits jetzt ein vollständiges Alkoholverbot am Steuer. Die diskutierte Ausweitung dieser Regelung auf Personen, die Kinder transportieren, ist politisch im Gespräch, aber noch nicht in Kraft getreten.

Die verschärften Kontrollen betreffen auch Urlauberinnen und Urlauber sowie Angehörige der Diaspora, die mit ausländischen Kennzeichen durch Serbien reisen. Fahrzeuge mit ausländischer Zulassung werden nicht anders behandelt als inländische. Bei schwerwiegenden Verstößen drohen Geldstrafen, Fahrverbote und weitere Maßnahmen. Besonders im Fokus der Kontrollen stehen erfahrungsgemäß Geschwindigkeit, Alkohol am Steuer, Handynutzung während der Fahrt, Sicherheitsgurte sowie die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern.

Verbindliche Regelungen stehen erst dann fest, wenn das neue Verkehrsgesetz vom Parlament verabschiedet und im Amtsblatt veröffentlicht wurde.