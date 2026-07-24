Neue Euro-Scheine kommen: Bürger dürfen über Design abstimmen!

Beethoven, Marie Curie oder Eisvogel: Die EZB gestaltet den Euro neu – und lässt die Bürger mitentscheiden.

Zehn Designvorschläge für eine neue Euro-Banknotenserie hat die Europäische Zentralbank vorgelegt – und ruft nun alle Bürgerinnen und Bürger der EU dazu auf, ihre bevorzugten Entwürfe zu wählen. Die Online-Abstimmung ist bis zum 21. September geöffnet. EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstrich bei der Präsentation der Entwürfe den Stellenwert der Bürgerbeteiligung mit den Worten: „Die Banknoten gehören Ihnen.“

Auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel appelliert an die Bevölkerung: „Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Meinung einzubringen und die Zukunft des Euro mitzugestalten.“ Je mehr Menschen abstimmten, „desto besser spiegeln die Euro-Banknoten künftig die Vielfalt und die Werte Europas wider“.

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Zwei Themen-Serien

Die zehn zur Wahl stehenden Entwürfe gliedern sich in zwei thematische Serien. Die erste steht unter dem Motto „Europäische Kultur“ und zeigt auf den Vorderseiten herausragende historische Persönlichkeiten – darunter Ludwig van Beethoven, Marie Curie und Leonardo da Vinci. Die Rückseiten greifen kulturelle Motive auf, etwa Straßenkünstler oder ein Sängerfest.

Die zweite Serie trägt den Titel „Flüsse und Vögel“ und rückt die europäische Naturvielfalt in den Mittelpunkt. Heimische Tierarten wie Eisvogel und Weißstorch prägen die Vorderseiten, während auf den Rückseiten europäische Institutionen wie das Europäische Parlament, die Europäische Kommission oder die EZB selbst abgebildet sind.

Neue Sicherheitsmerkmale

Der Prozess zur Neugestaltung der Euro-Scheine wurde bereits Ende 2021 angestoßen. Ein zentrales Ziel ist der verbesserte Schutz vor Fälschungen durch modernisierte Sicherheitsmerkmale. „Mit verbesserten und innovativen Sicherheitsmerkmalen wollen wir den Fälschern immer einen Schritt voraus sein“, erklärte Nagel.

Zusätzlich sollen die künftigen Banknoten eine längere Lebensdauer aufweisen und für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen einfacher zu unterscheiden sein.