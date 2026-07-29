Familien aufgepasst: Wiens buntes Programm für die Hundstage in dieser Woche

Wien hat für Familien in dieser Sommerwoche einiges zu bieten – von Jazz über Kasperl bis Klezmer, vieles davon gratis.

Der Sommer in Wien hält für Familien ein dichtes Programm bereit: Zwischen dem 29. Juli und dem 2. August 2026 stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Plan, die sich an Kinder und ihre Begleitung richten – ein Großteil davon ist kostenlos oder zu ermäßigten Konditionen zugänglich.

Am Mittwoch, dem 29. Juli, verwandelt sich das Ottakringer Bad in Wien-Ottakring in einen bunten Spielort für Kinder zwischen drei und dreizehn Jahren: Malstationen, Wiesenspiele und weitere Attraktionen warten auf die jungen Besucherinnen und Besucher. Das Zusatzprogramm ist gratis, lediglich der reguläre Badeeintritt fällt an.

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Im Einkaufszentrum huma eleven in Wien-Simmering sind zwischen 15 und 17 Uhr kostenlose Kasperlvorstellungen geboten. Wer mit dem WIENXTRA-Ferienspielpass ausgestattet ist, kann im Jumpin Prater für sechs Euro eine Stunde lang auf den Trampolins springen. Der WIENXTRA-Ferienspielpass 2026 kann von Kindern im Alter von 6 bis 13 Jahren kostenlos genutzt werden, wobei WIENXTRA in Kooperation mit der Stadt Wien stark verbilligte oder kostenlose Freizeitangebote speziell für diese Altersgruppe bereitstellt.

Vielfalt im Programm

Am Donnerstag, dem 30. Juli, lädt der Komegpark von 10.30 bis 11.30 Uhr zur Veranstaltung „Der Sorgenfalter“ ein, die von einem Origami-Workshop begleitet wird. Im Wilhelmsdorfer Park steht das Kindertheater „NEUGIERIG?“ auf dem Programm.

Das Gänsehäufel in Wien-Donaustadt bietet von 12 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Spielprogramm an. Parallel dazu findet im Richard-Wagner-Park der Ottakringer Japan-Tag statt, der von 14 bis 18 Uhr ein vielfältiges Kulturprogramm bereithält.

Am Freitag, dem 31. Juli, erklingt am Jedlersdorfer Platz in Wien-Floridsdorf Jazzmusik eigens für ein junges Publikum. Das Strandbad Alte Donau setzt das Bäderspaß-Programm fort. Im Rathauspark haben Kinder die Gelegenheit, verschiedene Sportarten auszuprobieren, bevor ein Kinderopern-Festival den Abend bereichert.

Wochenend-Highlights

Am Samstag, dem 1. August, steht der Reithofferpark ganz im Zeichen eines großen Kinderfestes mit Mitmachstationen und einem Klezmer-Kinderkonzert. Im Ottakringer Bad treten die „Young Reggae Kids“ auf. Die Wiemelsbühne zeigt das Kasperltheater „Kasperls Urlaubsreise“, an der Alten Donau findet das Lichterlfest statt.

Am Sonntag, dem 2. August, gilt das Angebot im Jumpin Prater weiterhin. Der Ferienspielpass ermöglicht auch an diesem Tag Ermäßigungen bei teilnehmenden Veranstaltungen. Wer noch weitere Termine sucht, wird in der kostenlosen Kinderaktiv-App fündig – die digitale Kinderaktivcard bietet darüber hinaus zusätzliche Vergünstigungen.