Eigene Doku, Live-Musik: Mostar feiert 460 Jahre Brückenspringen

Mostar, Sommer 2025: Wo Tradition auf Weltklasse trifft, schreibt eine Stadt ihre ganz eigene Geschichte.

Seit Jahrhunderten zieht die Alte Brücke von Mostar Menschen in ihren Bann. Der Stari most, UNESCO-Weltkulturerbe und wohl bekanntestes Wahrzeichen Bosnien-Herzegowinas, hat Generationen von Reisenden, Malern, Fotografen und Dichtern inspiriert – und tut es bis heute. In diesem Jahr kommen gleich zwei bedeutende Jubiläen zusammen: die 460. Auflage der traditionellen Sprünge von der Alten Brücke und die zehnte Ausgabe der Red Bull Cliff Diving Weltmeisterschaft in der Stadt an der Neretva.

Dieser besondere Zusammenfall verleiht dem Dokumentarfilm „Der tiefste Sprung“, der genau an diesem Ort entstanden ist, eine ganz eigene symbolische Tiefe. Der Film erzählt davon, wie die jahrhundertealte Tradition der Mostar-Springer und das globale Spektakel des Red Bull Cliff Diving nicht etwa in Konkurrenz zueinander stehen, sondern einander bedingen – und gemeinsam das Bild einer Stadt geprägt haben, die heute zu den bekanntesten Austragungsorten der Weltmeisterschaft zählt.

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Tradition trifft Weltklasse

Zu Wort kommen dabei Legenden des traditionellen Brückenspringens wie Emir Balic, Lorens Listo und Benaid Kalajdzic, aber auch die weltbesten Klippenspringer der Gegenwart: Orlando Duque, Gary Hunt, Jonathan Paredes und Rhiannan Iffland. Gemeinsam zeichnen sie nach, wie eine fast fünf Jahrhunderte alte Tradition ihren Weg in die internationale Sportszene gefunden hat.

Die Filmvorführung beginnt um 20:30 Uhr, der Eintritt ist frei. Anschließend geht das Programm nahtlos weiter: Ab 21:30 Uhr spielt die Mostar Sevdah Reunion live – übertragen auf Hayat TV –, begleitet von einem eigens gestalteten Kunstprogramm zur Eröffnung der Jubiläumsausgabe der Weltmeisterschaft.

Wettkampf & Übertragung

Der sportliche Wettkampf selbst erstreckt sich über drei Tage: Am Donnerstag, dem 30. Juli, beginnt das Aufwärmen um 15:00 Uhr, die ersten Wettkampfsprünge folgen um 15:45 Uhr. Am Freitag, dem 31. Juli, startet die zweite Runde um 15:15 Uhr, bevor am Samstag, dem 1. August, das Programm um 15:30 Uhr seinen Abschluss findet.

Wer nicht persönlich nach Mostar reisen kann, muss das Spektakel dennoch nicht verpassen: Am Freitag ist ab 14:10 Uhr eine Liveübertragung auf dem YouTube-Kanal der Red Bull Cliff Diving Weltmeisterschaft verfügbar, am Samstag zusätzlich auf Red Bull TV und Hayat TV – jeweils ab 16:30 Uhr.