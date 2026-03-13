Mullah laut Hegseth „vermutlich entstellt“ – 4 US-Soldaten tot – Trump droht mit härteren Schlägen

Raketen, Drohnen, Hunderte Tote – ein Konflikt eskaliert in einem Tempo, das die Welt kaum verarbeiten kann.

Seit knapp zwei Wochen hält ein militärischer Konflikt zwischen dem Iran, den USA und Israel die internationale Gemeinschaft in Atem. Die Kampfhandlungen begannen Ende Februar – seit dem 28. dieses Monats wurden Hunderte Ziele angegriffen, darunter Raketenstellungen, Stützpunkte der Revolutionsgarden sowie Einrichtungen des iranischen Atomprogramms. Bereits bei den ersten Angriffen kam Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben; auch mehrere hochrangige Militärs wurden getötet.

Teheran reagierte umgehend mit Gegenschlägen: Raketen und Drohnen wurden auf Israel sowie auf US-Militärbasen in der Region gerichtet – unter anderem in Bahrain, Kuwait und im Irak. Im Irak ist ein US-Tankflugzeug abgestürzt, mindestens vier Menschen kamen dabei ums Leben, zwei weitere werden noch vermisst. In der iranischen Hauptstadt Teheran erschütterte während einer israelfeindlichen Demonstration eine schwere Explosion die Stadt.

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Trumps Drohung

Ein Tankflugzeug der US-Streitkräfte ist im Irak abgestürzt. Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, zwei weitere werden weiterhin vermisst. US-Präsident Donald Trump richtete über soziale Medien erneut eine Drohung an den Iran: „Schaut, was heute mit diesen geistesgestörten Drecksäcken passiert.“ Er kündigte an, die Angriffe in der kommenden Woche zu intensivieren. Israel und die USA bestätigten, täglich Luftschläge gegen iranische Infrastruktur durchzuführen. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte, Irans neuer Oberster Führer sei verwundet und möglicherweise entstellt – unabhängige Bestätigungen dafür gibt es bisher nicht.

Parallel dazu greift Teheran auf verbündete Milizen in der Region zurück, darunter die Hisbollah im Libanon. Bereits in den ersten Kriegstagen forderte der Konflikt Hunderte Todesopfer, die Mehrzahl davon im Iran; Tausende Ziele in mehr als hundert Städten wurden unter Beschuss genommen. Das Regime in Teheran setzt seinen Drohnen- und Raketenbeschuss fort und nimmt dabei auch Ziele ins Visier, die bislang nicht erwartet worden waren.

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Türkei greift ein

Die Türkei musste bereits zum dritten Mal eine ballistische Rakete abfangen. Das türkische Verteidigungsministerium bestätigte, dass NATO-Abwehrsysteme das Geschoss über dem östlichen Mittelmeer zerstört hätten; abgefeuert worden sei es aus dem Iran.

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Angesichts des massiven Anstiegs der Energiepreise hat die US-Regierung vorübergehend den Verkauf von russischem Erdöl genehmigt.