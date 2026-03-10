Erneut Raketen aus dem Iran abgefangen – Türkei erhöht Luftabwehr

Zwei Raketen, zwei Abfangmanöver – und ein Nachbar, der jede Verantwortung von sich weist. Die Lage zwischen Ankara und Teheran spitzt sich zu.

Nach dem Abschuss zweier Raketen, die Ankara dem Iran zuschreibt, rüstet die Türkei ihre Luftverteidigung nach. Wie das türkische Verteidigungsministerium heute mitteilte, werde im Rahmen von NATO-Maßnahmen ein Patriot-Raketenabwehrsystem in der osttürkischen Provinz Malatya aktiviert, um den Schutz des türkischen Luftraums zu verstärken.

Zwei Abfangmanöver

Bereits am Vortag hatte die Türkei zum zweiten Mal innerhalb einer Woche eine Rakete abgefangen, die nach Angaben Ankaras vom iranischen Staatsgebiet aus auf die Türkei abgefeuert worden war. Trümmer der abgefangenen Rakete gingen laut offiziellen Angaben auf unbewohntem Gelände in der südtürkischen Provinz Gaziantep nahe der syrischen Grenze nieder.

Schon in der Vorwoche hatte ein NATO-Abwehrsystem in der türkisch-iranischen Grenzregion eine ballistische Rakete abgefangen, deren Überreste in der Provinz Hatay auf freiem Feld auftrafen. In beiden Fällen blieben Personen unversehrt. Die türkische Regierung erklärte, die Rakete habe vermutlich einen Militärstützpunkt auf Zypern treffen sollen und sei vom Kurs abgekommen. In der Türkei sind unter anderem auf dem NATO-Stützpunkt Incirlik im südtürkischen Adana US-amerikanische Soldaten stationiert.

Irans Dementi

In einem Telefonat mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wies der iranische Präsident Masud Peseschkian die Darstellung zurück, wonach die abgefangenen Raketen aus dem Iran stammten, wie Ankara bekanntgab.

Die iranische Regierung erklärte ihrerseits, den Vorfall einer Untersuchung zu unterziehen.