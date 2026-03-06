KOSMO KOSMO
Verteidigungspakt

Raketenabwehr: Griechenland verstärkt Balkan-Grenze!

(FOTO: EPA / OLIVIER HOSLET)
1 Min. Lesezeit |

Griechenland rückt militärisch näher an Bulgarien heran – mit Konsequenzen für die Sicherheitslage auf dem Balkan.

Griechenland verlegt eine Patriot-Raketenbatterie in den Norden des Landes, um weite Teile des bulgarischen Territoriums mit einem Raketenabwehrschirm zu versehen. Verteidigungsminister Nikos Dendias gab diese Entscheidung bekannt und unterstrich, dass sie auf ausdrückliches Ersuchen Sofias erfolge. Ergänzend dazu sollen zwei F-16-Kampfjets auf einem Flughafen in Nordgriechenland stationiert werden, um Bulgarien zusätzlichen Luftschutz zu gewährleisten.

Koordination mit Sofia

Dendias zufolge werden zudem zwei hochrangige Offiziere der griechischen Luftwaffe in das Operationszentrum der bulgarischen Streitkräfte in Sofia entsandt. Er versicherte, dass die getroffenen Maßnahmen den ballistischen Schutz des eigenen Territoriums in keiner Weise beeinträchtigen würden.

In enger Abstimmung mit seinem bulgarischen Amtskollegen Atanas Zaprianov koordinierte Dendias die Details der Unterstützung.

Auf Einladung Zaprianovs wird er kommende Woche zu einem Besuch nach Sofia reisen.

