Iran-Krieg bedroht Europa: Brüssel aktiviert Notfallpläne

Der Krieg im Nahen Osten trifft Europa nicht als Zuschauer – Brüssel stellt sich auf mehrere Krisenszenarien gleichzeitig ein.

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weitet sich aus. Die Zahl der Todesopfer auf iranischer Seite geht in die Tausende, die Kämpfe erstrecken sich mittlerweile auf mehrere Fronten im Nahen Osten. Für Brüssel ist das keine ferne außenpolitische Krise – sondern eine unmittelbare Bedrohung für die Stabilität der Union.

Drohende Störungen in der Straße von Hormus gefährden die Energieversorgung und könnten Gas- und Ölpreise abrupt in die Höhe treiben. Hinzu kommen wachsende Sorgen vor Cyberangriffen, terroristischen Aktivitäten, wirtschaftlichen Verwerfungen und einer möglichen Migrationswelle aus der Region, wie Euronews berichtet.

Europas Krisenmechanismen

Die EU verfügt nach eigenen Angaben über ein Netz etablierter Krisenmechanismen, das im Ernstfall eine koordinierte Reaktion der Mitgliedstaaten ermöglichen soll. Die erste Anlaufstelle für europäische Staatsangehörige im Ausland bleiben die nationalen Botschaften und Konsulate. Wer in einem Land ohne eigene Vertretung seines Heimatstaates auf Hilfe angewiesen ist, kann sich laut EU-Recht an die diplomatische Vertretung eines anderen Mitgliedstaates wenden.

Evakuierungen liegen zwar in der Verantwortung der jeweiligen nationalen Regierungen, doch der EU-Katastrophenschutzmechanismus kann dabei unterstützend eingreifen – durch die Organisation von Transporten, die Bündelung von Ressourcen und die Koordination über das rund um die Uhr besetzte Notfallkoordinierungszentrum.

Koordination & Abwehr

Parallel dazu übernimmt die Europäische Kommission die Koordination humanitärer Hilfsmaßnahmen, des Grenzmanagements sowie der Vorbereitungen für die innere Sicherheit. Agenturen wie Europol beobachten terroristische Bedrohungslagen und Aktivitäten der organisierten Kriminalität. Zugleich werden die Kapazitäten zur Cyberabwehr ausgebaut.

Im wirtschaftlichen Bereich stehen Notfallmechanismen bereit – darunter Instrumente der Europäischen Zentralbank –, um im Krisenfall die Finanzmärkte zu stabilisieren und die Gesamtwirtschaft abzusichern. Nach einer Sondersitzung in Brüssel kündigte die EU-Kommission am 3. März 2026 die Einberufung eines Energie-Krisenstabs mit den Mitgliedstaaten an, um auf steigende Öl-, Sprit- und Gaspreise zu reagieren.