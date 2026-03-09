Xavi packt aus: „Laporta hat Messi-Comeback sabotiert

Ein unterschriebener Vertrag, ein Präsident – und plötzlich war alles vorbei. Xavi erhebt brisante Vorwürfe rund um Messis gescheiterte Rückkehr.

Xavi Hernandez erhebt schwere Vorwürfe gegen den Präsidenten des FC Barcelona. Der ehemalige Mittelfeldspieler und spätere Trainer des katalanischen Klubs behauptet, dass die Rückkehr von Lionel Messi ins Camp Nou so gut wie besiegelt war – und letztlich einzig an Joan Laporta scheiterte. „Laporta lügt. In diesem Fall sagt er nicht die Wahrheit. Leo hatte bereits unterschrieben. Nach dem WM-Triumph nahmen wir Kontakt auf, und er signalisierte mir seine Begeisterung für eine Rückkehr. Wir führten Gespräche bis in den März, und ich sagte ihm, dass ich den Präsidenten informieren würde, sobald ich die endgültige Bestätigung hätte – weil ich es aus sportlicher Sicht für die richtige Entscheidung hielt“, schilderte Xavi in aller Deutlichkeit.

Laportas Rolle

Das Thema einer möglichen Messi-Rückkehr nach Katalonien dominierte im Jahr 2023 wochenlang die Schlagzeilen, als der Argentinier nach dem Auslaufen seines Vertrags bei Paris Saint-Germain auf Vereinssuche war. Während viele Beobachter das Financial Fair Play als entscheidendes Hindernis sahen, zeichnet Xavi ein anderes Bild: Die Einigung sei bereits erzielt gewesen, selbst La Liga habe dem Transfer grünes Licht erteilt.

Laut Xavi führte Klubpräsident Joan Laporta zunächst persönlich Gespräche mit Messis Vater und Berater Jorge Messi – um den gesamten Prozess am Ende selbst zu stoppen. „Die Wahrheit ist: Leo kam nicht zurück, weil der Präsident es nicht wollte. Nicht La Liga war das Problem, auch nicht die finanziellen Forderungen seiner Familie. Der Präsident und sein Umfeld erklärten, der Klub könne es sich nicht leisten – und Messis Einfluss wäre zu groß“, so Xavi.

Messis Weg nach Miami

Der achtfache Ballon-d’Or-Gewinner entschied sich schließlich für einen Wechsel in die Major League Soccer und heuerte bei Inter Miami in Fort Lauderdale an. Im Trikot des Klubs aus Florida absolvierte er bereits 91 Einsätze, erzielte 80 Tore und legte 44 weitere auf.

Zweimal in Folge wurde er zum MVP (wertvollster Spieler) der MLS gekürt.

Zuletzt krönte er sich mit Inter Miami zum amerikanischen Meister.