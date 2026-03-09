Djokovic feuert Alcaraz an: „Du kannst meinen Rekord brechen

Djokovic hält den Rekord – und feuert ausgerechnet jenen an, der ihn brechen könnte. Eine Rivalität der besonderen Art.

Novak Djokovic hält die bedeutendsten Rekorde im Tennis – doch er hat nicht die geringste Absicht, sie um jeden Preis zu verteidigen. Der Serbe weiß, dass eine neue Generation heranwächst, die ihn eines Tages einstellen oder gar übertreffen wird. Und damit hat er kein Problem. Während Roger Federer einst spürbar nervös reagierte, als Djokovic selbst zur Bedrohung für seine Bestmarken wurde, schlägt Nole einen völlig anderen Ton an – er ermutigt Carlos Alcaraz offen und ohne Vorbehalt.

„Er kann das schaffen“, stellte Djokovic klar. „Er hat alles, was dafür nötig ist – spielerisch, in der Anpassungsfähigkeit an verschiedene Beläge und in der körperlichen Fitness sowie der Regenerationsfähigkeit, die er über die Jahre aufgebaut hat.“

Der wichtigste Faktor sei jedoch die Gesundheit: „Wenn er verletzungsfrei bleibt, ist er gut genug, um jedes Turnier zu gewinnen, an dem er teilnimmt.“ Eine Aussage, die zeigt, wie bedingungslos Djokovic den jungen Spanier in seiner Entwicklung unterstützt.

Alcaraz‘ Rekordjagd

Alcaraz präsentiert sich derzeit in Topform – er gewann die letzten beiden Grand Slams (US Open 2025 und Australian Open 2026) und startete mit einer beeindruckenden Siegesserie in die Saison. Damit rückt Djokovics Rekord von 41 aufeinanderfolgenden Siegen, aufgestellt im Jahr 2011, zunehmend in den Fokus. Nole würde es dem Spanier gönnen. „Man weiß nie. Er vollbringt bereits in jungen Jahren historische Dinge in unserem Sport. Aber mehr als 40 Matches in Folge zu gewinnen – und ich hatte auch einige andere Serien zu Saisonbeginn, mit über 25 Siegen, glaube ich zweimal – das ist wirklich anspruchsvoll“, so Djokovic.

Alcaraz selbst wurde vor Turnierbeginn gefragt, wie er seine Siegesserie von damals zwölf Matches bewertet – und gab zu, dass er erst jetzt wirklich begreift, was Djokovic 2011 geleistet hat. „Natürlich kenne ich die 41, Novak hält den Rekord. Aber man versteht nicht wirklich, wie schwer das ist, bis man selbst beginnt, dieser Marke nachzujagen. Man denkt: ‚Okay, 41 – das ist nicht so viel.‘ Aber wenn man dann bei zwölf steht, denkt man: ‚Verdammt, das sind noch vier oder fünf Turniere – und zwar die größten der Welt.‘ Ha-ha. Dann versteht und spürt man erst, wie außergewöhnlich das wirklich ist“, sagte Alcaraz.

Mehr zum Thema12 Siege, null Niederlagen: Alcaraz jagd jetzt Djokovics 41-Siege-Rekord⇢

Der Spanier zeigte sich dennoch zuversichtlich: „Ich bin wirklich stolz auf meinen Jahresstart. Ich hoffe, dass die Serie weitergeht – ich werde alles dafür tun. Aber vor allem freue ich mich, dass ich gerade großartiges Tennis spiele.“

Indian Wells

Djokovic selbst reiste ohne übertriebene Ambitionen nach Indian Wells, Kalifornien, wo er heute Abend in der dritten Runde auf Aleksandar Kovacevic trifft. Als projizierter Halbfinalgegner wartet – wen überrascht es – Carlos Alcaraz. Über das Gefühl, eine solche Siegesserie zu erleben, sprach Nole aus eigener Erfahrung: „Wenn man so viel gewinnt und auf dieser Welle reitet, will man sie nicht loslassen. Man will so lange wie möglich darauf surfen, weil das Selbstvertrauen enorm ist. Und wenn die erste Niederlage kommt, erschüttert das dieses Gefühl ein wenig. Aber solange man gewinnt, hat man das Gefühl, mit jedem Match noch stärker zu werden – wenn ich mich so an diese Zeit erinnern kann.“

Sein abschließendes Urteil über den Mann, der ihm seinen Rekord nehmen könnte, fiel eindeutig aus: „Ich wünsche ihm noch viele Siege. Er ist großartig für unseren Sport – und was er gerade tut, ist wirklich außergewöhnlich.“