12 Siege, null Niederlagen: Alcaraz jagd jetzt Djokovics 41-Siege-Rekord

Zwölf Siege, null Niederlagen – Carlos Alcaraz jagt 2026 eine Bestmarke, die seit 15 Jahren niemand geknackt hat.

Zwei Monate sind vergangen, und Carlos Alcaraz hat in dieser Saison noch keine einzige Niederlage kassiert. Der Weltranglistenerste startet mit einer makellosen Bilanz ins Tennisjahr 2026 – und hat dabei ein ganz konkretes Ziel vor Augen: den Rekord von Novak Djokovic.

Der 21-jährige Spanier sprach mit gewohnter Offenheit über seine Ambitionen. Dass Djokovic die Bestmarke hält, ist längst kein Geheimnis – doch Alcaraz macht keinen Hehl daraus, dass er sie ins Visier genommen hat. „Natürlich weiß ich, dass Novak den Rekord mit 41 Siegen hält. Ich sage euch: Man begreift nicht, wie schwer das ist, bis man selbst anfängt, danach zu jagen. Denn wenn man bei, sagen wir, zwölf Titeln angekommen ist, denkt man sich: ‚Verdammt, ich brauche noch vier oder fünf der größten Turniere der Welt'“, erklärte Alcaraz mit einem Lächeln. „Dann versteht und spürt man erst, wie beeindruckend das ist.“

Mehr zum ThemaTennis-Legende im Basketball-Fieber: Novak wird zum Arena-Star⇢

Emotionale Kontrolle

Dabei gibt sich der Spanier keineswegs selbstzufrieden – im Gegenteil. „Ich bin sehr stolz auf meinen Jahresstart. Ich hoffe, dass die Siegesserie weitergeht, oder ich werde versuchen, sie zu verlängern. Aber das Wichtigste für mich ist, dass ich sehe, dass ich guten Tennis spiele“, betonte Alcaraz. „Ich würde sagen, dass ich das jetzt sogar besser mache als früher.“

Dass er derzeit in Hochform agiert, lässt sich kaum bestreiten. Nach dem Triumph bei den Australian Open zeigt Alcaraz keine Anzeichen einer Schwächephase – und er weiß selbst genau, worauf dieser Aufschwung zurückzuführen ist. „Ich glaube, dass ich auf dem Platz jetzt meine Emotionen noch besser kontrolliere. Ich würde sagen, das war der Schlüssel zu dem guten Tennisniveau, das ich in letzter Zeit gezeigt habe, weil ich mich auf dem Platz einfach unter Kontrolle halte. In einem ruhigen Zustand kann ich Lösungen finden und Fortschritte machen“, so der sechsfache Grand-Slam-Champion. „Wenn ich wütend war oder schlecht gespielt habe, konnte ich wieder auf den richtigen Weg zurückfinden, weil ich ruhig war, mich selbst und meine Emotionen kontrolliert und einen guten Fokus bewahrt habe.“

Djokovics Rekordlauf

Aktuell steht Alcaraz bei zwölf Siegen in Serie. Nach dem Australian-Open-Titel glänzte er auch in Doha, wo er im Finale Arthur Fils bezwang. Nun gastiert er in Kalifornien, wo die nächste Gelegenheit wartet, die Erfolgsserie auszubauen.

Bis zu Djokovics Rekord ist es allerdings noch ein weiter Weg: Der Serbe feierte Anfang Jänner 2011 sage und schreibe 41 Siege in Folge – eine Marke, die bis heute unerreicht geblieben ist. Auf Rang zwei dieser ewigen Bestenliste findet sich übrigens ebenfalls Djokovic selbst: 2020 gewann er 26 Matches nacheinander. Rafael Nadal komplettiert das Podium mit 20 aufeinanderfolgenden Siegen zu Beginn der Saison 2022. Djokovics Rekordlauf von 2011 umfasste Titel bei den Australian Open, in Dubai, Indian Wells, Miami, beim Serbian Open, in Madrid und bei den Italian Open – seinen Abschluss fand die Serie erst bei den French Open.