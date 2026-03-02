Tennis-Legende im Basketball-Fieber: Novak wird zum Arena-Star

Wenn ein Tennisstar ins Basketballstadion kommt – und plötzlich selbst der Star des Abends ist.

Los Angeles, Crypto.com Arena – ein Abend, der eigentlich dem Basketball gehörte. Doch als Novak Djokovic in der ersten Reihe Platz nahm, rückte das Duell zwischen den Lakers und Sacramento Kings zumindest für die Kameras kurzzeitig in den Hintergrund. Der serbische Tennisstar nutzte seinen Aufenthalt an der Westküste für einen Ausflug in die NBA-Welt – und wurde prompt selbst zur Hauptattraktion des Abends.

Doncics Begeisterung

Die Fernsehkameras ließen Djokovic kaum aus den Augen. Während die Lakers das Spiel souverän mit 128:104 für sich entschieden, war es der Weltranglistendritte, der die Blicke auf sich zog. Besonders spektakulär: Unmittelbar nach dem Schlusspfiff eilte Luka Doncic zu ihm, um sich mit dem Tennisstar ablichten zu lassen – kurz darauf gesellte sich auch LeBron James dazu. Doncic hatte zuvor mit 28 Punkten in 29 Minuten Spielzeit maßgeblich zum Lakers-Erfolg beigetragen.

Doncic machte aus seiner Begeisterung auf der anschließenden Pressekonferenz keinen Hehl: „Für mich ist Djokovic der Größte aller Zeiten. Dass er hier war und mir zugeschaut hat, ist einfach unglaublich. Wir haben uns unterhalten und werden uns wahrscheinlich auch danach noch sehen – ich bin wirklich aufgeregt, dass er gekommen ist.“

Indian Wells Vorbereitung

Für Djokovic war es kein einmaliges Erlebnis. Vor rund anderthalb Jahren saß er bereits am selben Ort auf der Tribüne, damals beim Aufeinandertreffen der Lakers mit den Denver Nuggets – und traf dabei auf Nikola Jokic sowie Vlade Divac. Seine Leidenschaft für Basketball ist im Tenniszirkus längst kein Geheimnis mehr.

Derzeit hält sich der 24-fache Grand-Slam-Champion in Kalifornien auf, wo er sich auf das ATP-Masters-Turnier in Indian Wells vorbereitet, das am Mittwoch, dem 4. März, seinen Auftakt feiert.