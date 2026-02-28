NBA-Star Jokic rastet nach Foul total aus (VIDEO)

Nikola Jokic, Sinnbild der Ruhe – bis zu jener Nacht, die selbst hartgesottene NBA-Fans zweimal hinschauen ließ.

Es war eine Nacht, die selbst hartgesottene NBA-Fans zweimal hinschauen ließ. Nikola Jokic, sonst das Sinnbild stoischer Gelassenheit auf dem Parkett, verlor am 2. Februar 2026 beim Duell der Denver Nuggets gegen die Oklahoma City Thunder die Contenance – und das gleich gegen fast die gesamte gegnerische Mannschaft.

⇢ Geburtstagskind und NBA-Star Jokic enthüllt seine wahre Leidenschaft



Jokics Kontrollverlust

Auslöser war ein Foulspiel von Lu Dort: Der Thunder-Guard stellte sich dem serbischen Center in den Weg, während dieser in Richtung gegnerische Hälfte unterwegs war – ein Manöver, das Jokic sichtlich auf die Palme brachte. Was folgte, eskalierte rasch. Jokic ging zunächst auf Dort los, ehe er sich auch mit Jaylin Williams anlegte, der seinem Teamkollegen zur Seite sprang.

Binnen Sekunden war das gesamte Oklahoma-Aufgebot in den Tumult verwickelt. Die Schiedsrichter griffen durch: Dort flog wegen unsportlichen Verhaltens vom Feld, Jokic und Williams kassierten je ein technisches Foul.

Triple-Double trotzdem

Doch trotz dieser turbulenten Unterbrechung lieferte Jokic eine Leistung ab, die für sich sprach. Der zweifache MVP verbuchte ein weiteres Triple-Double – 23 Punkte, 17 Rebounds und 14 Assists – und bewies damit einmal mehr, dass ihn auch hitzige Situationen nicht aus dem Rhythmus bringen.

Den Sieg holte sich am Ende dennoch Oklahoma City: Die Thunder setzten sich nach einer packenden Verlängerung mit 127:121 durch.