Geburtstagskind und NBA-Star Jokic enthüllt seine wahre Leidenschaft

Nikola Jokic, dreifacher MVP der NBA-Liga, räumte in einem Interview in den USA mit dem Vorurteil auf, Basketball sei für ihn nur ein Job. Der Center der Denver Nuggets, der heute seinen 31. Geburtstag feiert, sprach offen über seine Leidenschaft für den Sport, seine erste längere Verletzungspause und seine Zukunftspläne.

„Es bedeutet mir sehr viel. Wenn dir das Gewinnen nicht wichtig ist, solltest du nicht in dieser Sportart sein“, betonte Jokic. „Vielleicht ist meine Persönlichkeit einfach etwas anders. Ich nehme Siege und Erfolg auf eine andere Weise an, aber Basketball liegt mir am Herzen. Ich spiele ihn gerne, ich genieße den Wettkampf und gehe mit Erfolg oder Misserfolg vielleicht einfach anders um.“

Ungewohnte Verletzungspause

In der laufenden Saison musste der Superstar erstmals in seiner Karriere für längere Zeit pausieren und verpasste 16 Spiele aufgrund von Verletzungsproblemen. „Das war tatsächlich sehr interessant, weil ich zuvor nie verletzt war. Es war ein völlig neuer Moment in meiner Karriere“, erklärte der Nuggets-Star. „Ich bin so daran gewöhnt zu spielen und auf dem Feld zu stehen, dass ich das Gefühl hatte, etwas zu verpassen.“

Neben dem Basketball gilt Jokics große Leidenschaft den Pferderennen. Der Serbe gab zu, nach einem Sieg seines Pferdes sogar in Tränen ausgebrochen zu sein: „Vor diesem Rennen lief es bei den letzten Auftritten nicht besonders gut, und dann gewann es in einem der besten Rennen in Serbien für mich. In diesem Moment war ich einfach glücklich.“

Klare Prioritäten

Auf die Frage, was er wählen würde, wenn er sich nur für eines entscheiden müsste – NBA-Meisterschaft oder Pferderennen – antwortete Jokic ohne zu zögern: „Oh, die NBA-Meisterschaft zu diesem Zeitpunkt.“ Bezüglich seiner Zukunft im Basketball hat der Serbe klare Vorstellungen: „Ehrlich gesagt, denke ich, dass ich Basketball spielen werde, solange ich dazu in der Lage bin. Solange ich auf hohem Niveau spielen kann. Denn ich genieße es, ich spiele gerne.

Also werde ich spielen, solange ich auf hohem Niveau auftreten kann, solange ich es genieße und solange meine Gesundheit es zulässt.“