Tödliches Drama am Großglockner: Partner plädiert auf „nicht schuldig“

Ein Salzburger steht vor Gericht, weil er seine Partnerin am Großglockner zurückließ. Die 33-Jährige wurde später tot geborgen, er bestreitet jede Schuld.

Nach dem Tod einer 33-jährigen Bergsteigerin auf dem Großglockner im Jänner 2025 hat am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck der Prozess gegen ihren 37-jährigen Lebensgefährten aus Salzburg begonnen. Der Vorwurf lautet auf grob fahrlässige Tötung. Zu Prozessbeginn plädierte der Angeklagte auf nicht schuldig.

Die Anklagebehörde hatte Ende des Vorjahres eine detaillierte Anklageschrift eingebracht, die mehrere schwerwiegende Versäumnisse auflistet. Im Fokus stehen unzureichende Tourenplanung, mangelhafte Ausrüstung für Notfälle und unterlassene Hilfeleistung. Dem Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, den Notruf verspätet abgesetzt und auf Kontaktversuche der Alpinpolizei zunächst nicht reagiert zu haben.

Erst um 3.30 Uhr soll er die Einsatzkräfte alarmiert haben, nachdem er die Frau zurückgelassen hatte. Die Bergrettung konnte die Salzburgerin am Folgetag nur noch tot vom höchsten Berg Österreichs bergen.

Der tödliche Vorfall ereignete sich während einer gemeinsamen Bergtour im Jänner 2025. Die Umstände der Tourenplanung, die Ausrüstungsfrage sowie der genaue Ablauf der Ereignisse sollen nun im Gerichtsverfahren aufgearbeitet werden.

Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Laut Staatsanwaltschaft ließ der Angeklagte seine Begleiterin 50 Meter unterhalb des Gipfels in einem hilflosen Zustand – „schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert“ – zurück. Aufgrund seiner größeren Bergerfahrung sei er als Tourenführer zu betrachten. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Staatsanwalt Johann Frischmann betonte in seinem Eröffnungsplädoyer im Großen Schwurgerichtssaal: „Er hätte gar nie in die Situation kommen dürfen, die Frau zurückzulassen.“ Der Anklagevertreter verwies auf die mangelnde Erfahrung der Verstorbenen und kritisierte die unzureichende Ausrüstung. So sei das von der Frau verwendete Snowboard-Splitboard für den Aufstieg ungeeignet gewesen.

Zudem hätten beide früher umkehren müssen. Frischmann skizzierte den zeitlichen Verlauf der Tour und stellte einen „kontinuierlichen Leistungsabfall“ fest. Dieser sei entgegen der Darstellung der Verteidigung nicht erst nach einem Hubschrauberüberflug gegen 22.00 Uhr eingetreten. „Das widerspricht den objektiven Fakten des Gutachtens“, erklärte er und verwies darauf, dass das Paar bereits zuvor nur langsam vorankam.

Verteidigung widerspricht

Verteidiger Kurt Jelinek widersprach der Darstellung der Anklage und bestritt, dass sein Mandant aufgrund seiner Erfahrung als „Bergführer aus Gefälligkeit“ einzustufen sei. Er unterstrich, dass der 37-Jährige „kein ausgebildeter Bergführer“ sei. Der Anwalt zitierte aus einem Schreiben der Eltern der Verstorbenen, wobei sich die Mutter bereits zuvor in einem Interview hinter den Angeklagten gestellt hatte.

Demnach hatte die 33-Jährige bereits mehrere Hochtouren absolviert und war keineswegs unerfahren. Zudem habe sie über eine „besonders hohe Leistungsfähigkeit“ verfügt. „Sie hat gewusst, worauf sie sich einlässt, und hätte sich von niemandem dreinreden oder abbringen lassen“, zitierte Jelinek die Eltern. Dies rechtfertige auch den späteren Tourenbeginn, und die Ausrüstung der Frau sei durchaus geeignet gewesen.

Der Verteidiger führte aus, dass sich das Paar erst nach dem erwähnten Hubschrauberüberflug „in furchtbar angeschlagenem physischem und psychischem Zustand“ befunden habe. Bei einem Telefonat mit der Alpinpolizei um 0.35 Uhr sei deutlich geworden, dass weder „von unten noch aus der Luft“ Hilfe zu erwarten sei. Die Alpinistin selbst habe dem Angeklagten gesagt: „Geh.“

Der Angeklagte selbst bekräftigte seine Unschuld und äußerte tiefes Bedauern über den Tod seiner Partnerin, die er geliebt habe. Er betonte, dass seine Freundin am Berg „sehr fit“ und konditionsstark gewesen sei. Er selbst sei lediglich Hobbybergsportler ohne spezielle Ausbildung oder Kurse beim Alpenverein.

Zum umstrittenen Telefonat mit der Alpinpolizei um 0.35 Uhr, das bisher als „unklar“ beschrieben wurde, erklärte der 37-Jährige, er habe darin Hilfe angefordert. Man habe ihm jedoch mitgeteilt, dass der Hubschrauber nicht mehr fliegen könne und sie in Bewegung bleiben müssten. Er sprach von einem Missverständnis, da er angenommen habe, die Rettungskette sei mit diesem Telefonat bereits angelaufen.

Ob bereits am Donnerstag ein Urteil gefällt wird, bleibt offen. Neben zwei Sachverständigen waren 15 Zeugen geladen, weshalb eine Vertagung des Prozesses möglich erscheint.