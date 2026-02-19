Präsident Vucic zu Gast bei KI-Gipfel in Indien

Neu-Delhi wird zum Zentrum der globalen KI-Elite: Premierminister Modi empfängt Staatschefs aus aller Welt zum ersten KI-Gipfel im globalen Süden – mit ambitionierten Zielen.

Globale Innovationsführung

Premierminister Narendra Modi hat in Neu-Delhi einen hochrangigen Gipfel zur Künstlichen Intelligenz eröffnet, der erstmals im globalen Süden stattfindet. Zu den prominenten Teilnehmern zählt auch Serbiens Präsident Aleksandar Vucic, der sich in einer illustren Runde internationaler Spitzenpolitiker befindet – darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und Spaniens Premier Pedro Sánchez. Auch UN-Generalsekretär António Guterres und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva nehmen an dem Treffen teil, das in einer Phase stattfindet, in der KI-Technologien weltweit wirtschaftliche Umwälzungen auslösen und drängende Fragen zu Regulierung, Sicherheit und ethischen Standards aufwerfen.

Nach dem offiziellen Auftakt wird Modi gemeinsam mit den Staatsgästen verschiedene Länderpavillons besichtigen, darunter auch die serbische Präsentation. Im Anschluss folgt eine Plenarsitzung, bei der Staats- und Regierungschefs, Minister sowie Vertreter multilateraler Organisationen ihre nationalen und globalen KI-Prioritäten vorstellen werden. Auch Präsident Vucic wird dabei das Wort ergreifen.

Globale Expertenrunde

Die Konferenzstruktur umfasst sieben Arbeitsgruppen, die sich an den Leitprinzipien Mensch, Planet und Fortschritt orientieren und konkrete Ergebnisse zur Wirkung von KI in verschiedenen Sektoren erarbeiten sollen. Mit dem Gipfel verfolgt Indien das strategische Ziel, sich als führende Kraft im KI-Bereich zu etablieren und eine Zukunftsvision zu entwickeln, in der Künstliche Intelligenz die Menschheit voranbringt, inklusives Wachstum fördert und zum Schutz des Planeten beiträgt.

Hochrangige Teilnehmer

Die Veranstaltung bringt über 500 globale KI-Experten zusammen, darunter zahlreiche Unternehmensführer, etwa 100 Geschäftsführer und Firmengründer sowie 150 Wissenschaftler und Forscher. Hinzu kommen 400 technische Direktoren, Vizepräsidenten und Philanthropen. Die politische Dimension unterstreicht die Teilnahme von mehr als 100 Regierungsvertretern, darunter über 20 Staats- und Regierungschefs sowie rund 60 Minister und Vizeminister.

Im Anschluss an den Gipfel wird der serbische Präsident Vucic zu einem bilateralen Gespräch mit der indischen Präsidentin Droupadi Murmu zusammentreffen.