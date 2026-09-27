„Für immer in Denver“: Jokić plant den größten Deal der Basketball-Geschichte

360 Millionen Dollar, eine Transfersperre und ein klares Bekenntnis – Nikola Jokic plant seine Zukunft mit Kalkül.

Nikola Jokic, der Star der Denver Nuggets, steuert auf einen der lukrativsten Verträge in der Geschichte der NBA zu. Dem Vernehmen nach plant der serbische Basketballprofi, bis Sommer 2027 einen neuen Fünfjahresvertrag bei seinem aktuellen Club zu unterzeichnen – mit einem Gesamtvolumen von rund 360 Millionen Dollar.

Bewusstes Abwarten

Der Schlüssel zu dieser Rekordsumme liegt im bewussten Abwarten. Indem Jokic die Verlängerung seines Vertrags hinauszögert, könnte er seine Einnahmen gegenüber einer früheren Einigung um bis zu 80 Millionen Dollar steigern. Der amerikanische Sportjournalist Kevin O’Connor bestätigte die finanziellen Überlegungen hinter dieser Strategie und erklärte, es werde erwartet, dass Jokic im Sommer 2027 einen entsprechenden Fünfjahresvertrag im Wert von 360 Millionen Dollar unterschreiben werde.

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Dem Vernehmen nach soll das neue Abkommen zudem eine sogenannte No-Trade-Klausel (Transfersperre) beinhalten, die einen Transfer des Spielers ohne dessen ausdrückliche Zustimmung faktisch ausschließen würde.

Jokics Bekenntnis

Jokic selbst hat keinen Zweifel daran gelassen, wo er seine Zukunft sieht. „Meine Idee und mein Wunsch ist es, für immer in Denver zu bleiben“, sagte der Serbe. Ein Bekenntnis, das nicht nur seine persönliche Verbundenheit mit dem Franchise unterstreicht, sondern im Zusammenspiel mit einem potenziellen Rekordvertrag auch die langfristige sportliche Bindung an die Denver Nuggets zementieren würde.