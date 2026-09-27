Dodik lobt Vucic: „Er stellt sich dem Urteil des Volkes“

Serbiens Präsident Vucic zieht einen radikalen Schritt – und stellt damit das gesamte politische Gefüge des Landes auf den Kopf.

Aleksandar Vucic hat seinen Rücktritt als Präsident Serbiens eingereicht und damit kurz vor den vorgezogenen Parlamentswahlen am 25. Oktober eine politische Zäsur gesetzt. Mit diesem Schritt stellt er sein Mandat zur Disposition und überlässt dem Volk die Entscheidung über die künftige Ausrichtung des Landes.

Dodiks Würdigung

Milorad Dodik, Präsident der Republika Srpska, würdigte den Schritt als verantwortungsbewussten, staatsmännischen Akt. Vucic habe trotz – so Dodik – „nachweislich falscher Kampagnen“ und „niederträchtigster Angriffe“ stets den demokratischen Prinzipien die Treue gehalten.

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„Er reicht seinen Rücktritt als Präsident ein und stellt sein Mandat dem Urteil des Volkes“, erklärte Dodik.

Dodik hob in diesem Zusammenhang auch die wirtschaftlichen Errungenschaften der Ära Vucic hervor. Unter dessen Führung seien hunderte Kilometer Autobahnen errichtet, zahlreiche Betriebe eröffnet und der Lebensstandard der Bevölkerung spürbar angehoben worden.

Auch international habe Serbien an Gewicht gewonnen: Vucic wurde in Washington, Moskau, Peking, Brüssel, Paris und Rom empfangen – ein Zeichen, so Dodik, für die gewachsene Rolle des Landes auf der Weltbühne.

Belgrad & Republika Srpska

Besonders betonte Dodik die enge Verbindung zwischen Belgrad und der Republika Srpska, die er als historisch einmalig bezeichnete. Diese Beziehung sei maßgeblich auf Vucics Kurs zurückzuführen.

„Serbien ist heute stärker als je zuvor. Und es wird auf dem richtigen Weg bleiben“, so Dodik abschließend.