Vučić tritt ab! Serbien vor Doppelwahl

Serbiens mächtigster Politiker tritt ab – aber nicht zurück. Aleksandar Vucic plant seinen nächsten Schritt bereits.

Aleksandar Vucic hat seinen Rücktritt als Präsident Serbiens erklärt. Der 56-Jährige gab diese Entscheidung am Sonntag in einer Ansprache im staatlichen Fernsehen bekannt. Dabei machte er auch deutlich, wohin sein politischer Weg führen soll: Am 25. Oktober will er als Spitzenkandidat der Serbischen Fortschrittspartei (SNS) in die Parlamentswahl ziehen und bei einem Wahlsieg seiner Partei das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen.

Bis zur Wahl leitet Parlamentspräsidentin Ana Brnabic kommissarisch die Amtsgeschäfte.

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Kalkulierter Machtzug

In seiner Rücktrittsrede bezeichnete Vucic das Präsidentenamt als „große Ehre“. Gleichzeitig verwies er auf die verfassungsrechtliche Lage: Eine dritte Amtszeit als Staatsoberhaupt wäre ihm ohnehin verwehrt, seine zweite hätte regulär im kommenden Jänner geendet. Der Rücktritt fällt in eine Phase erheblicher innenpolitischer Spannungen – eine breite Protestbewegung, getragen vor allem von Studierenden, hält das Land seit Wochen in Atem.

„Heute ist der Tag, an dem ich zurücktrete.“ Mit diesen Worten leitete Vucic seinen Abgang vom höchsten Staatsamt ein – und zugleich einen Schritt, den politische Beobachter als kalkulierten Machtzug werten. Der Wechsel von der Präsidentschaft an die Spitze der Regierung könnte seinen Einfluss auf die serbische Politik langfristig sogar festigen, anstatt ihn zu schwächen.

Doppelte Wahlherausforderung

Mit dem Rücktritt Vucics ist zudem die Notwendigkeit einer vorgezogenen Präsidentenwahl verbunden. Das Land steht damit vor einer doppelten Wahlherausforderung: Neben der Parlamentswahl muss auch ein neues Staatsoberhaupt bestimmt werden.