Ägypten warnte vor dem 7. Oktober: Netanjahu wusste es und schwieg

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu widerspricht vehement Berichten, wonach er im Vorfeld des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 Warnungen aus Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten habe. Die Dementis des Regierungschefs stehen dabei in direktem Widerspruch zu Darstellungen mehrerer internationaler Medien.

Warnungen vor dem Angriff

Dem Bericht des US-Magazins The Atlantic zufolge, verfasst von Journalistin Vivian Salama, soll der ägyptische Geheimdienstchef Abbas Kamel kurz vor dem Angriff nach Israel gereist sein. Kamel habe dabei wirtschaftliche Zugeständnisse an die Hamas empfohlen, um die Lage zu entschärfen – ein Regierungsvertreter soll die Botschaft mit den Worten umschrieben haben, es gelte, „das Fenster zu schließen, um eine Katastrophe abzuwenden.“

Netanjahu selbst erklärte hingegen, man sei „auf jegliches Szenario vorbereitet“ gewesen, und bestreitet, dass es überhaupt Warnungen gegeben habe. Gegen die israelische Tageszeitung Haaretz, die ebenfalls über Warnhinweise berichtet hatte – darunter angebliche Signale des emiratischen Präsidenten Mohammed bin Zayed Al Nahyan –, kündigte Netanjahu eine Verleumdungsklage an. Am 9. September 2026 wies er seine Anwälte an, Klage gegen Haaretz sowie gegen Journalist Shlomi Eldar und weitere Beteiligte einzureichen. Die Zeitung erklärte, an ihrer Berichterstattung festzuhalten.

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Politischer Druck

Die politische Brisanz der Affäre wird durch den bevorstehenden Wahltermin in Israel zusätzlich verschärft. Kritiker, darunter Ex-Regierungschef Naftali Bennett, fordern Netanjahus sofortigen Rücktritt.

Der Premierminister steht unter erheblichem Druck, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu entkräften – nicht zuletzt, um seine politische Position vor den Wahlen nicht weiter zu gefährden.