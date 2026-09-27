115 km/h auf E-Scooter: 18-Jähriger kracht in Stahltor

Ein E-Scooter, ein Stahltor und eine Geschwindigkeit, die kaum vorstellbar ist – in Tulln endet ein Abend mit einem Rettungshubschrauber-Einsatz.

In Tulln an der Donau ist am Samstagabend ein 18-jähriger Wiener bei einem Unfall mit einem E-Scooter schwer verletzt worden. Gegen 20.00 Uhr war der junge Mann auf der Donaulände sowie im Bereich des Donauhafens unterwegs, als er mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen ein zweiflügeliges Stahltor fuhr. Die Wucht des Aufpralls war so gewaltig, dass das Tor aus seiner Verankerung gerissen wurde.

Laut Polizei war der 18-Jährige zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes mit rund 115 km/h unterwegs.

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Schwere Verletzungen

Der Unfall ereignete sich in einem nur schwach beleuchteten Bereich, was möglicherweise dazu beigetragen hat, dass der Jugendliche das Hindernis nicht rechtzeitig wahrnahm. Trotz der erheblichen Verletzungen war er nach dem Aufprall noch ansprechbar. Notarzt und Rettungskräfte versorgten ihn an Ort und Stelle medizinisch und leiteten eine Sedierung ein.

Anschließend wurde er per Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.

Laufende Ermittlungen

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hat Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie es zu der außergewöhnlich hohen Geschwindigkeit kommen konnte.

Dabei sollen unter anderem GoPro-Aufnahmen des Jugendlichen ausgewertet werden.